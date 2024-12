Quaest: maioria acha que terceiro mandato de Lula é pior que anteriores

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra que a maioria dos entrevistados acredita que o terceiro mandato do governo Lula está sendo pior do que as duas gestões anteriores do petista.

O que aconteceu

41% dos entrevistados avalia que o governo Lula é pior que as duas gestões anteriores dele. 35% disseram ser melhor que os anteriores, e 19%, igual. 5% não responderam ou não sabiam.

52% disseram aprovar o trabalho que o presidente Lula está fazendo, enquanto 47% disseram desaprovar. Houve pouca variação em relação à rodada anterior, divulgada em outubro, quando a aprovação era de 51%, e a reprovação, de 45%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Aprovação do trabalho do presidente predomina no nordeste, onde Lula oscilou de 69% para 67%. Os estados Bahia e Pernambuco, onde historicamente Lula tem taxas mais altas de aprovação sua aprovação, caíram de 69% para 66% e 73% para 65%, respectivamente.

Avaliação e comparação com Lula 1 e Lula 2

Na avaliação geral, o terceiro governo Lula oscilou um ponto percentual entre os que consideram "positivo", saindo de 33% para 34%. Ele encerrou o segundo ano do primeiro mandato com 41% de avaliação positiva. No segundo mandato, considerando o mesmo período, Lula obteve 73% de avaliações positivas — a mais alta até agora.

Governo também tem a sua maior avaliação negativa para um segundo ano de mandato: 31%. O presidente encerrou o segundo ano do primeiro mandato, em 2004, com 16% de avaliação negativa. Em 2008, quando encerrou o segundo ano do segundo mandato, Lula tinha apenas 6% de avaliação negativa.

Apenas 2% dos ouvidos não responderam ou não opinaram sobre o governo Lula. 34% dos ouvidos consideram o terceiro mandato do petista "regular".

Governo Lula x Bolsonaro

Governo Lula é considerado melhor do que o de Bolsonaro. Entre os ouvidos pela pesquisa, 42% disseram considerar o governo do petista mais positivo que o de Bolsonaro. 37% dos ouvidos afirmam que a atuação do governo está pior que a do presidente anterior.

Entre os ouvidos 20% consideram a atuação dos dois "igual". Em outubro eram 22%. Outros 3% dos ouvidos pelo levantamento não souberam ou não responderam.

Recortes sociais

Mais pobres aprovam governo Lula. Entre os ouvidos com renda familiar de até dois salários mínimos, 63% aprovam e 34% desaprovam o governo Lula.

Governo é mais desaprovado entre os com renda superior a 5 salários mínimos (59%). 39% dos ouvidos pelo levantamento com essa renda disseram aprovar o trabalho do presidente.

Entre 2 e 5 salários, aprovação desaprovação são similares. 50% disseram desaprovar o trabalho que o presidente está fazendo e 48% aprovam. 2% não souberam ou não responderam.

Aprovação é maior entre os católicos. A aprovação entre católicos oscilou de 54% para 56%. Entre os evangélicos, o presidente continua sendo mais desaprovado (56%) — já a aprovação oscilou de 41% para 42%.

Desaprovação de Lula entre a população branca caiu de 55% para 52%. A aprovação subiu de 40% para 46%.

Maioria de pretos e pardos aprova governo. Entre a população preta o presidente tem 59% de aprovação e 39% de desaprovação. Já entre os pardos, ele tem 55% de aprovação e 43% de desaprovação.

Metodologia

A Genial/Quaest ouviu 8.598 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi feito pessoalmente, em 120 municípios, nas cinco regiões do Brasil, a partir da aplicação de questionários. A pesquisa também utilizou dados disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), da PNADC/IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Censo 2022.