Lula tem melhor avaliação em PE e pior em GO; veja números em 6 estados

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta (11) mostra a avaliação do governo Lula (PT) em seis estados. O presidente vai melhor em Pernambuco, e pior, em Goiás.

Veja os números:

Pernambuco

Positiva: 48%

48% Regular: 28%

28% Negativa: 23%

23% Não sabe/não respondeu: 2%

Bahia

Positiva: 44%

44% Regular: 34%

34% Negativa: 21%

21% Não sabe/não respondeu: 2%

Minas Gerais

Positiva: 34%

34% Regular: 33%

33% Negativa: 32%

32% Não sabe/não respondeu: 2%

São Paulo

Positiva: 27%

27% Regular: 32%

32% Negativa: 38%

38% Não sabe/não respondeu: 3%

Goiás

Positiva: 26%

26% Regular: 30%

30% Negativa: 41%

41% Não sabe/não respondeu: 3%

Paraná

Positiva: 26%

26% Regular: 33%

33% Negativa: 37%

37% Não sabe/não respondeu: 3%

A pesquisa Quaest entrevistou 8.598 brasileiros de 16 anos ou mais presencialmente entre 4 e 9 de dezembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

O UOL questionou o motivo desses seis estados serem os selecionados para segmentação. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

Aprovação de Lula é maior no Nordeste, e reprovação, no Sudeste. Veja o recorte por região do país:

Nordeste

Aprova: 67% (era 69% na rodada anterior, em outubro deste ano)

67% (era 69% na rodada anterior, em outubro deste ano) Desaprova: 32% (era 26%)

32% (era 26%) Não sabe/não respondeu: 1% (era 5%)

Sudeste

Aprova: 44% (era 45%)

44% (era 45%) Desaprova: 53% (era 53%)

53% (era 53%) Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

Sul

Aprova: 46% (era 42%)

46% (era 42%) Desaprova: 52% (era 53%)

52% (era 53%) Não sabe/não respondeu: 2% (era 2%)

Centro-Oeste/Norte

Aprova: 48% (era 49%)

48% (era 49%) Desaprova: 50% (era 46%)

50% (era 46%) Não sabe/não respondeu: 2% (era 4%)

Governo Lula está pior que os anteriores

A maior parte dos entrevistados (41%) avaliaram que o governo é pior que os anteriores. 35% disseram ser melhor que os anteriores, e 19%, igual. 5% não responderam ou não sabiam.

Em todo o país, 52% disseram aprovar o trabalho que o presidente Lula está fazendo, enquanto 47% disseram desaprovar. Houve pouca variação em relação à rodada anterior, conduzida em outubro, quando a aprovação era de 51%, e a reprovação, de 45%.