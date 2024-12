Autoridades chinesas avaliam iuan mais fraco à medida que os riscos comerciais de Trump se aproximam, segundo fontes

(Reuters) - Os principais líderes e autoridades da China estão considerando a possibilidade de permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, conforme se preparam para o aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos com o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O movimento contemplado reflete o reconhecimento da China de que precisa de um estímulo econômico maior para combater as ameaças de Trump de medidas comerciais punitivas, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Trump disse que planeja impor uma tarifa de importação universal de 10% e uma tarifa de 60% sobre as importações chinesas para os Estados Unidos.

Deixar o iuan se desvalorizar poderia tornar as exportações chinesas mais baratas, atenuando o impacto das tarifas e criando configurações monetárias mais frouxas na China continental.

A Reuters conversou com três pessoas que têm conhecimento das discussões sobre a desvalorização do iuan, mas elas pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

O Banco do Povo da China não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia para o governo, também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Permitir a desvalorização do iuan no próximo ano seria um desvio da prática usual de manter a taxa de câmbio estável, disseram as fontes.

O iuan, que é rigidamente controlado, pode oscilar 2% para cada lado a partir de um ponto médio diário fixado pelo banco central. Os comentários de autoridades normalmente incluem compromissos de manter o iuan estável.

Embora seja improvável que o banco central diga que não sustentará mais a moeda, ele enfatizará o fato de permitir que os mercados tenham mais poder para decidir o valor do iuan, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

Em uma reunião nesta semana do Politburo, órgão de tomada de decisões das autoridades do Partido Comunista, a China se comprometeu a adotar uma política monetária "adequadamente frouxa" no próximo ano, marcando a primeira flexibilização de sua postura em cerca de 14 anos.

Os comentários não incluíram uma referência à necessidade de um "iuan basicamente estável", que foi mencionado pela última vez em julho, mas que também não foi mencionado na leitura de setembro.

A política em relação ao iuan teve grande destaque nas notas dos analistas financeiros e em outras discussões de think tanks este ano.

Em um artigo publicado pelo importante think tank China Finance 40 Forum na semana passada, analistas sugeriram que a China deixasse temporariamente de ancorar o iuan ao dólar dos EUA e passasse a vinculá-lo a uma cesta de moedas sem o dólar, especialmente ao euro, para garantir que a taxa de câmbio seja flexível durante um período de tensões comerciais.

Uma segunda fonte a par dos pensamentos do banco central disse à Reuters que a autoridade monetária considerou a possibilidade de o iuan cair para 7,5 por dólar para neutralizar quaisquer choques comerciais. Isso representa uma desvalorização de cerca de 3,5% em relação aos níveis atuais em torno de 7,25.

Durante o primeiro mandato de Trump como presidente, o iuan se enfraqueceu mais de 12% em relação ao dólar durante uma série de anúncios de tarifas entre março de 2018 e maio de 2020.

ESCOLHA DIFÍCIL

Um iuan mais fraco poderia ajudar a segunda maior economia do mundo, já que ela busca atingir o que se espera ser uma meta desafiadora de crescimento econômico de 5% e aliviar as pressões deflacionárias, aumentando as receitas de exportação e tornando os produtos importados mais caros.

Uma queda acentuada nas exportações daria mais motivos para as autoridades tentarem usar a moeda para proteger o único setor da economia que tem tido um bom desempenho.

As exportações da China sofreram uma forte desaceleração e as importações tiveram retração inesperada em novembro, estimulando pedidos de mais apoio político para sustentar a demanda interna.

"Os ajustes cambiais estão na mesa como uma ferramenta a ser usada para mitigar os efeitos das tarifas", disse Fred Neumann, economista-chefe do HSBC para a Ásia.

Mas essa seria uma escolha política míope, disse ele.

"Se a China baixar a moeda de forma agressiva, isso aumentará o risco de uma cascata de tarifas e outras nações dirão, essencialmente, 'bem, se a moeda chinesa estiver se enfraquecendo drasticamente, talvez não tenhamos a opção de impor restrições às importações de produtos da China'", disse Neumann.

"Portanto, há um pouco de risco de que, se a China usar seu ângulo de moeda de forma muito agressiva, isso poderá levar a uma reação negativa entre outros parceiros comerciais, o que não é do interesse da China."