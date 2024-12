Arco-íris noturno: o que está por trás de vídeo de laser em rodovia chinesa

Esta é a newsletter Carros do futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Um vídeo viral nas redes sociais, reproduzido por diversos perfis e assistido por milhões de pessoas, tem intrigado os internautas: uma série de luzes coloridas é projetada de um dispositivo na direção de veículos em uma rodovia, no período noturno.

As imagens, captadas da câmera instalada no interior de um automóvel, mostram na verdade o uso de tecnologia mais mais segurança viária.

As luzes, que foram algo parecido com um arco-íris, são, na verdade, raios laser emitidos em uma rodovia chinesa e sua missão é acabar com a sonolência de motoristas e reduzir o risco de acidentes.

A iniciativa, ainda em fase experimental, tem gerado debates sobre sua eficácia - elas são projetadas para estimular o nervo visual do motorista com o seu efeito estroboscópico.

Tais raios laser têm alcance de até 2 km e são posicionados para ficar longe do nível dos olhos dos condutores, para não cegá-los.

A ideia é que, ao se deparar com esse sistema à noite, o condutor recobre a atenção e, eventualmente, até reduza a velocidade.

Onde ficam os raios laser na China

A nova tecnologia de lasers foi instalada em um trecho de 1.600 km da rodovia Qingdao-Yinchuan, no norte da China.

O motorista que gravou o vídeo original relatou ter se sentido mais alerta após ser exposto aos raios, que alternaram as cores vermelha, roxa, azul e verde.

A comparação com a Rainbow Road (Estrada do Arco-Íris do videogame Mario Kart) é inevitável, gerando diversos memes e comentários nas redes sociais.

Um internauta afirmou: 'De quem é a ideia genial de cegar os motoristas? Parabéns, aqueles que não estão com sono agora estão desorientados".

"Isso vai me hipnotizar e fazer dormir imediatamente", comentou outra pessoa. "Parece a estrada do arco-íris do Super Mario", brincou um terceiro internauta.

O uso de lasers para manter os motoristas acordados é mais uma estratégia de segurança disponível mundo afora.

Outros países e montadoras de veículos já testaram ou estão testando tecnologias com a mesma finalidade, como sistemas de vibração nos assentos e sensores de movimento para detectar sinais de sono.

Opiniões divergentes

Especialistas chineses em segurança no trânsito têm opiniões divergentes sobre a eficácia dos lasers

Alguns argumentam que a estimulação visual pode, de fato, ajudar a manter os motoristas mais alertas, especialmente durante longas jornadas noturnas.

Outros, no entanto, questionam se a distração causada pelas luzes coloridas pode aumentar o risco de acidentes.

Alguns argumentam que, embora possam ajudar a manter os motoristas acordados por um tempo, a solução não é permanente e pode não ser suficiente para longas viagens.

Outros destacam que a segurança dos motoristas deve ser a prioridade e qualquer medida capaz de reduzir o risco de acidentes vale a pena ser testada.

Além disso, há preocupações sobre os possíveis efeitos colaterais da exposição à luz intensa, como fadiga ocular e dores de cabeça.

A segurança dos motoristas com sensibilidade à luz também é uma questão a ser considerada.

UOL Carros recomenda

Salão de Los Angeles: veja quais são os carros que serão lançados no Brasil

JAC Hunter encara Titano, Shark, Ranger e Hilux; veja duelo entre picapes

VW Nivus 2025: como anda, quanto custa e o que mudou no SUV cupê compacto

Bombou nas redes

Carro que fracassou no Brasil é o mais popular de uma Síria em guerra

Apreensão de CNH e passaporte por dívidas gera controvérsia nos tribunais

Por que seguradoras dão perda total em carros até mesmo após batidas leves