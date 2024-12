Ações da China fecham sem direção comum com investidores de olho em reunião econômica anual

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - O mercado acionário China negociou em uma faixa estreita nesta quarta-feira e terminou sem direção comum, com os investidores aguardando uma importante reunião para obter pistas sobre o afrouxamento da política monetária no próximo ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,29%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,17%.

As ações de semicondutores perderam 1,6%, com o subíndice do setor financeiro caindo 1%, o setor de bens de consumo básicos em queda de 0,22%, o índice imobiliário subindo 0,95% e o subíndice do setor de saúde ganhando 0,26%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,77% depois que a Reuters informou que a China está considerando permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, conforme se prepara para tarifas comerciais mais altas em uma segunda presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

O foco dos investidores mudou para a Conferência Anual de Trabalho Econômico Central, que deverá ser realizada nesta semana, depois que a reunião do Politburo de segunda-feira prometeu mudar para uma política monetária "adequadamente frouxa" para estimular o crescimento econômico. Mas as medidas detalhadas ainda não estão claras.

"O mercado está esperando detalhes sobre o que exatamente o governo fará. Esperamos que a conferência central de trabalho econômico esclareça melhor, principalmente no que se refere à política fiscal", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,01%, a 39.372 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,77%, a 20.155 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,29%, a 3.432 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,17%, a 3.988 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,02%, a 2.442 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,96%, a 22.903 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,54%, a 3.792 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,47%, a 8.353 pontos.