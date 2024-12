Nasdaq supera pares de Wall St com impulso de tecnologia; dados de inflação em foco

(Reuters) - O Nasdaq superava seus pares de Wall Street nesta terça-feira, impulsionado pelos ganhos das ações de megacaps, enquanto o foco permanecia em um relatório de inflação dos Estados Unidos, a ser divulgado nesta semana, que pode influenciar a próxima decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

A maioria das ações de megacaps avançava, com a Alphabet saltando 5,2%, impulsionando o subsetor de serviços de comunicação, que subia 2,2%.

Entretanto, os outros índices estavam sob pressão, com nove dos 11 principais setores do S&P 500 em baixa. O setor de serviços públicos liderava as perdas com uma queda de 1,2%.

O Dow Jones caía 0,29%, a 44.273,76 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,13%, a 6.060,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,71%, a 19.876,68 pontos.

A leitura de novembro do índice de preços ao consumidor na quarta-feira está entre os últimos dados importantes antes da reunião do Fed de 17 e 18 de dezembro.

As apostas dos operadores sobre a possibilidade de o Fed realizar outro corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima semana estão em mais de 86%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No entanto, as apostas também indicam que o banco central dos EUA deve interromper seu ciclo de afrouxamento em janeiro, já que várias autoridades do Fed sugeriram na semana passada um ritmo mais lento de cortes em função de uma economia resiliente.

"Estou bastante alinhado com o consenso em termos do que esperar da reunião deste mês... há uma expectativa de que a inflação não seja consistente com os últimos dois meses, o que significa que a inflação está, em geral, voltando para a meta, mas com alguns solavancos ao longo do caminho", disse John Belton, gerente de portfólio da Gabelli Funds.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Shashwat Chauhan em Bengaluru)