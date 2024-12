Vídeos mostram cobertura destruída e prisão de CAC após tiros em Pinheiros

Vídeos obtidos com exclusividade pelo UOL mostram a prisão do CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) que fez disparos de uma cobertura de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O imóvel ficou destruído após a ação, na noite de sexta-feira (6).

O que aconteceu

Imagens do circuito interno do prédio mostram CAC sob o domínio de PMs no elevador. Marcelo Berlinck Mariano Costa, 31, aparece algemado e sem camisa no vídeo. Inicialmente, estava com a cabeça baixa. Depois, aparentava conversar com um dos agentes responsáveis pela sua prisão. Socorristas também o acompanhavam.

Na sequência, Marcelo Berlinck é gravado no corredor pouco antes de deixar o prédio, já preso. Ele estava com um um ferimento no braço esquerdo causado pela mordida de um cão policial e não esboçava reação na maior parte do tempo no local. Os agentes precisaram arrombar a porta da cobertura.

Cobertura ficou destruída após a ação. O UOL também teve acesso a imagens da cobertura de dois pisos de um prédio em Pinheiros de onde Marcelo Berlinck atirou. O local ficou com estilhaços de vidro e móveis quebrados após a invasão da PM. O prédio fica na rua Joaquim Antunes, a 20 metros da Cardeal Arcoverde.

Rota apreendeu farta quantidade de armas, munição e coletes à prova de balas na casa do CAC em Pinheiros, zona oeste de São Paulo Imagem: Cedido ao UOL

Policiais encontraram um arsenal no imóvel, que incluía um fuzil, duas carabinas, granada e mais de 350 munições de diferentes calibres. Os agentes ainda apreenderam no local mais de dez carregadores de fuzil, coletes à prova de balas e outras armas. Eles também encontraram no imóvel substância semelhante à cocaína, que ainda será submetida a perícia. O celular de Berlinck também foi apreendido.

O atirador foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ou posse ilegal de arma de uso restrito. A Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante para preventiva neste domingo (8). O UOL tentou entrar em contato com parentes pelas redes sociais, mas ainda não obteve resposta. A reportagem não localizou a defesa dele.

Marcelo Berlinck foi preso após atirar de cobertura em Pinheiros na noite desta sexta-feira (6) Imagem: Redes sociais

Ordem de despejo

A Justiça determinou que Berlinck deixasse a cobertura do prédio de 18 andares por não pagar o aluguel por três meses. A decisão com ordem de despejo é de setembro deste ano.

Marcelo Berlinck Mariano Costa, preso após atirar de cobertura em Pinheiros, na zona oeste de SP Imagem: Reprodução/Instagram

O valor, incluindo aluguel e condomínio, era de cerca de R$ 6.600 por mês. O CAC firmou contrato de locação no prédio no início de abril deste ano.

CAC se recusa a formalizar sua saída do quadro societário de uma empresa de investimentos desde fevereiro. Formado em Administração pela ESPM, ele foi sócio da Wise Assessores de Investimentos S/S Ltda., que presta serviço de investimentos em aplicações financeiras. "[Ele] tem ignorado reiteradas tentativas de contato para formalizar sua retirada do quadro societário", disse a Wise em nota.

Anteriormente, Costa foi sócio-administrador em duas empresas. A 2JM Empreendimentos e Participações Ltda prestava serviço de compra e aluguel de imóveis. Já a AGR Group vendia matérias-primas agrícolas e animais vivos.