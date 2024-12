Equipe médica baseada em SP motivou transferência de Lula, diz hospital

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) foi transferido da unidade de Brasília do Sírio-Libanês para a de São Paulo por decisão da equipe médica em conjunto com a família, informou o hospital nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Presidente teve de fazer viagem de emergência para a capital paulista, onde passou por uma cirurgia. Ele foi para o hospital em Brasília na noite de segunda (9) com dores de cabeça, e os exames detectaram uma hemorragia cerebral.

Segundo o Sírio, a decisão de transferência foi motivada principalmente pela localização da equipe médica. Em nota, o hospital informou que o time de especialistas que acompanha o presidente desde o acidente doméstico que ele sofreu em outubro fica baseado em São Paulo, o que foi considerado na hora de definir a estratégia de atendimento.

Cirurgia de Lula correu bem, e presidente está conversando normalmente. Em entrevista coletiva nesta manhã, o médico que acompanha Lula, Roberto Kalil, afirmou que Lula se alimentou bem e estava conversando. "Ele conversou comigo o tempo todo e tirou dúvidas comuns de qualquer paciente que passa por uma cirurgia", disse.

Presidente ficará sob observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por 48 horas. A previsão é que ele retorne para Brasília somente na semana que vem.

Hemorragia é consequência de acidente doméstico que Lula sofreu em 19 de outubro. Na ocasião, o presidente caiu e bateu a cabeça, e teve de levar pontos um pouco acima da nuca. Ele foi liberado do hospital no dia seguinte, e retomou a rotina na outra semana, no dia 25. Exames subsequentes mostraram que o quadro dele era estável.