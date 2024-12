Técnico do Barça diz que vitória sobre o Dortmund será passo decisivo na Champions

O técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, afirmou nesta terça-feira (10) que espera que sua equipe volte a mostrar sua melhor versão contra o Borussia Dortmund, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, para conseguir uma vitória que representaria um passo decisivo rumo às oitavas de final.

"O que importa para mim é que a equipe saia 100%. Sabemos que é um jogo complicado, mas sabemos que se somarmos os três pontos amanhã podemos dar um passo decisivo", declarou Flick em entrevista coletiva na véspera da partida.

"Fizemos jogos em que mostramos nossa qualidade, e é normal que haja jogos não tão bons como ultimamente, mas confio totalmente nos meus jogadores", continuou o treinador.

"As derrotas também servem para crescer, aprender e melhorar. Sabemos do potencial que temos, precisamos trabalhar para isso. É um elenco com muita qualidade, que ainda pode melhorar", ressaltou.

Sobre a possibilidade de retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, Flick disse que só vai decidir pouco antes do jogo.

"Vamos ver como ele vai estar amanhã, o plano é que ele jogue, mas talvez tenha que esperar um pouco, não temos que arriscar", afirmou sobre o jogador, afastado desde que se machucou em jogo da seleção do Uruguai contra o Brasil na Copa América, em junho.

O técnico do Barça também falou sobre o rendimento do criticado meio-campista holandês Frenkie de Jong: "Para mim é importante como o jogador se comporta nos treinamentos e na equipe, tudo o que se fala externamente não interessa. Só posso dizer que ele é um profissional, é um jogador importante e que faz tudo para melhorar".

Flick destacou que os gols do atacante polonês Robert Lewandowski são vitais para a vitória.

"O time precisa de Lewandowski, mas Lewy também precisa do time. Se olharmos os gols que ele fez, é evidente que é vital para a equipe, está sempre no lugar certo para marcar e é muito decisivo para nós", disse o alemão.

E o jovem Lamine Yamal voltará a jogar na Champions cinco semanas depois de seus problemas físicos.

"Lamine é sempre capaz de dar tudo. Ele tem um talento espetacular e, com sua lesão, demorou um pouco para encontrar seu ritmo, mas nos últimos jogos já mostrou que está próximo do seu melhor nível. Amanhã ele será decisivo", concluiu Flick.

bur-rsc/dam/cb/aam

© Agence France-Presse