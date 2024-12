Sakamoto: Lula citou mal-estar, mas cirurgia às pressas surpreendeu equipe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou dor e mal-estar a pessoas próximas na segunda-feira (9), mas a realização de uma cirurgia às pressas durante a madrugada surpreendeu a equipe dele, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News nesta terça-feira (10).

Não era todo mundo que sabia. Ele se queixou com pessoas próximas, mas não era todo mundo que visitava ele saía com esse diagnóstico, não.

Até porque foi uma surpresa. O pessoal que fazia a agenda dele continuou fazendo agenda, né? Normalmente organizando agenda, o Palácio do Planalto fechou normalmente.

E aí é que tomou-se essa decisão para o presidente ir a São Paulo. Com alguns assessores e com a esposa.

Leonardo Sakamoto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça.

Lula, de 79 anos, foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, sendo posteriormente transferido para a unidade de São Paulo do complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento que durou cerca de uma hora.

De acordo com o boletim médico divulgado na madrugada desta terça (10), a hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada.

O próprio Lula orientou que fosse divulgado o estado de saúde dele e que a imprensa ficasse sabendo por um boletim solicitado pelo próprio paciente para evitar fofocas. Ele falou que a saúde do presidente é coisa séria. Então, foi orientação do próprio Lula que isso viesse a público.

Leonardo Sakamoto

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (10), a equipe médica que atende o presidente afirmou que Lula está bem e que nenhuma função neurológica foi afetada.

