'Saiu muito sangue': o que Lula disse sobre queda que causou hemorragia

O presidente Lula passou por cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana e passa bem, informaram os médicos. A hemorragia decorreu do acidente doméstico sofrido no dia 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada.

Em entrevista para a RedeTV! no início de novembro, o petista detalhou o momento da batida na nuca e o traumatismo craniano.

O que aconteceu

Lula caiu após cortar a unha em um banquinho no banheiro do palácio, em 19 de outubro. "Eu caí de onde eu nunca deveria ter caído", disse em 6 de novembro.

Eu estava sentado. Quando eu fui guardar o estojo [com o kit de cortar unhas], ao invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. Bom, e aí, o dado concreto é o seguinte, é que não teve mais espaço, ou seja, a minha bunda não levitou, então eu caí e bati com a cabeça.

Lula sobre queda no Alvorada, em 6 de novembro, para a RedeTV!

"Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue", relembrou. "Eu achei que eu tinha rachado o cérebro, rachado o casco, sabe? Eu fui direto para o Sírio-Libanês, fui direto. Eu achei que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro."

O acidente fez com que Lula cancelasse três viagens internacionais. O presidente participou da cúpula do Brics, na Rússia, por videoconferência, não foi à Colômbia para a COP16 sobre Biodiversidade e enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para representá-lo na COP29 no Azerbaijão.

"Os médicos me aconselharam a não viajar em voo prolongado, então eu suspendi toda a viagem de avião", explicou, na época. "Ao mesmo tempo, eu estou tomando alguns remédios para prevenção", contou o presidente. Ele seguiu trabalhando de forma remota.

Eu vou me cuidar, até os médicos dizerem: 'Você está apto outra vez". Porque batida na cabeça é uma coisa sempre muito delicada. Os médicos me dizem que é preciso uns 15 dias, 20 dias, até 30 dias para a gente saber os efeitos efetivamente que o tombo causou. E eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer que a batida foi muito forte.

Lula em 6 de novembro

O quadro de saúde do presidente "evoluiu bem", após a cirurgia de emergência. Sem sequelas, Lula permanecerá em observação na UTI por 48 horas.