Hemorragia na cabeça de Lula não é o mesmo que AVC; entenda diferença

O presidente Lula passou por uma cirurgia na madrugada desta terça (10) para conter uma hemorragia cerebral. O quadro deixou pessoas confusas nas redes sociais —algumas diziam que o chefe do Executivo teve um derrame (nome popular de AVC), o que não é verdade, segundo médicos ouvidos por VivaBem.

Diferença entre AVC e hemorragia

O AVC acontece no cérebro, enquanto a hemorragia de Lula foi "em cima" dele. "Derrame é a isquemia ou o infarto de uma área do cérebro. Já o presidente teve um hematoma subdural [entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio]. É como uma luva empurrando e comprimindo o cérebro", explica Wuilker Knoner Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Ou seja, casos como o de Lula, que são fruto de uma queda, não se enquadram nas características de um AVC. "O derrame pode ser isquêmico, que é a oclusão de uma artéria. Ou pode ocorrer a ruptura de uma artéria intracerebral ou de algum aneurisma, um vaso malformado, que é o AVC hemorrágico, que corresponde a cerca de 30% dos vasos", detalha Delson José da Silva, presidente da Academia Brasileira de Neurologia.

O hematoma de Lula ficava entre "duas folhas da meninge". As meninges são o sistema de membranas que revestem e protegem o encéfalo. "O hematoma tem uma série de líquidos, ele absorve líquidos e se expande um pouco", explica Kalil. No momento em que o hematoma se expande ele estira vasos que podem ser rompidos.

Não tem machucado no cérebro. Fizemos esse procedimento para que o hematoma não comprima o cérebro, para que o cérebro fique livre de qualquer lesão.

Roberto Kalil Filho

Após o procedimento de trepanação, o hematoma foi totalmente drenado, disse Roberto Kalil Filho, médico que atendeu Lula. O médico explicou ainda que o presidente Lula não teve lesão dentro do cérebro —o hematoma fica fora do cérebro. "Foi drenado totalmente", afirmou.

A hemorragia do presidente foi resultado da queda que ele sofreu no banheiro de casa, há 51 dias. A informação foi confirmada pela equipe do Hospital Sírio-Libanês, que atende Lula.

Ele foi internado após relatar dores de cabeça —exames diagnosticaram uma hemorragia. Ele passou por um procedimento denominado trepanação para drenar o sangramento e está internado na UTI da unidade, na capital paulista, já conversando e se alimentando normalmente.