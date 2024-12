O que é trepanação? Entenda o procedimento de emergência em Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79, foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Chamado de trepanação, o procedimento foi feito para drenar uma hemorragia intracraniana.

O que é trepanação?

A cirurgia consiste em uma ou duas perfurações no cérebro e colocação de um dreno. Inicialmente, o Sírio-Libanês tinha dito que o presidente passou por uma craniotomia, procedimento com objetivo semelhante, mas bem mais invasivo.

Este tipo de cirurgia é utilizado para tratar diversas condições neurológicas. Entre elas, tumores cerebrais, hemorragias intracerebrais —como a de Lula—, lesões traumáticas, infecções e malformações vasculares.

A diferença entre uma trepanação e uma craniotomia é o tamanho do orifício que se faz para acessar a parte intracraniana. A trepanação é um pequeno orifício, que se faz com uma broca, no tamanho de uma moeda de 1 real, mais ou menos. Já na craniotomia temos que abrir uma área maior do crânio, para acessar mais estruturas. No caso do presidente foi feita apenas uma trepanação, que é o padrão para drenar do hematoma subdural crônico.

Wuilker knoner Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

O quadro de saúde do presidente "evoluiu bem". Esse foi o parecer dos médicos em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje.

"Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki. O procedimento durou cerca de duras horas.

Lula permanecerá em observação na UTI por 48 horas. Sem sequelas, o presidente está acompanhado apenas pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja.

Segundo o boletim médico, a hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Lula, na ocasião, caiu no banheiro do Palácio da Alvorada.

Esse é um tipo de complicação comum principalmente em pessoas de maior idade. Às vezes, nem lembra da queda, e o hematoma pode aparecer meses depois. Como fizemos o acompanhamento, percebemos que o hematoma aumentou.

Rogério Tuma, médico

Tempo de recuperação

O prazo de recuperação depende da extensão da cirurgia, da saúde geral do paciente e de qual foi a condição tratada. A recuperação inicial pode levar de algumas semanas a meses e, em casos mais graves, pode ser necessária reabilitação para restaurar funções cognitivas ou motoras.

No caso de Lula, foi divulgado que o procedimento correu bem, sem intercorrências e sequelas. Roberto Kalil Filho, médico do presidente, informou na manhã de hoje que o petista está estável, conversando normalmente e se alimentando.

A previsão é que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", completou o médico Roberto Kalil.