Nippon Life negocia compra de norte-americana Resolution Life por US$ 8,2 bi

Por Anton Bridge

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Life Insurance está nos estágios finais das negociações de compra da seguradora norte-americana Resolution Life Group Holdings, anunciou a Resolution nesta terça-feira, em um negócio de 8,2 bilhões de dólares que destaca a busca das seguradoras japonesas por crescimento na maior economia do mundo.

Se o negócio for concretizado, será a maior aquisição estrangeira já realizada por uma seguradora japonesa.

A Nippon Life comprará as ações que ainda não possui da Resolution Life da Blackstone e outros acionistas para torná-la uma subsidiária integral no segundo semestre de 2025 e pagará pela aquisição com dinheiro em caixa, publicou o jornal japonês Nikkei.

A Resolution Life confirmou as negociações, mas acrescentou que elas não foram concluídas e que não há certeza de que a transação será realizada.

A aquisição marca o segundo grande investimento da Nippon Life no exterior este ano, depois da compra de uma participação de 20% na empresa de seguros norte-americana Corebridge Financial em maio por 3,8 bilhões de dólares.

As empresas japonesas também continuam buscando crescimento no exterior à medida que seu mercado doméstico encolhe.

A Resolution Life é uma seguradora de carteira fechada que compra apólices de seguro existentes de seguradoras nos EUA e em outros países.

A Nippon Life construiu uma participação de 23% na empresa desde 2019, gastando um total de 1,68 bilhão de dólares até agora, disse o Nikkei.