Mulher feita refém na Paulista: 'Tanta coisa para fazer e eu parada aqui'

A mulher feita de refém em um ponto de ônibus na Avenida Paulista, na segunda-feira (9), disse que ficou impaciente com a situação porque atrapalhou sua rotina.

O que aconteceu

Sandra Regina Monteiro disse que pensou nas coisas que tinha para fazer, mas que foram adiadas devido o sequestro sofrido. "Teve uma hora em que eu pensei assim: 'Eu com tanta coisa para fazer [e estou] parada aqui'. Aí o ônibus que eu tava esperando passando e ela me pressionando. Falei: 'Não acredito'", declarou em entrevista ao programa Encontro (TV Globo), nesta terça-feira (10).

A mulher explicou que havia saído de uma aula de pilates e esperava ônibus para Taboão da Serra. Segundo contou, subitamente ela sentiu "um peso" sobre seu ombro e quando percebeu a sequestradora estava com a faca contra seu pescoço.

De repente, eu senti um peso no meu ombro porque, como ela é mais baixa que eu, ela me deu um mata-leão e, com o outro braço, pôs a faca na minha jugular.

Sandra Regina Monteiro no Encontro

Sandra contou que ficou apreensiva durante a negociação feita pela Polícia Militar de São Paulo com a sequestradora. "Eu fiquei na expectativa, né? Porque eles estavam negociando com ela e ela não aceitava negociação nenhuma".

Entenda o caso

Criminosa fez Sandra refém com uma faca no pescoço. A polícia negociou a liberação da vítima até as 12h50, quando usou um taser para conter a agressora.

Vítima foi socorrida sem ferimentos, e a sequestradora, presa. O caso aconteceu em um ponto de ônibus em frente à Faculdade Cásper Líbero, na altura do número 900.

O caso é investigado pelo 78º DP. O UOL não conseguiu contato com a defesa da sequestradora.