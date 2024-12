MPMG pede bloqueio de R$ 200 milhões de mineradora após deslizamento

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) entrou com uma ação contra a Jaguar Mining, empresa responsável pela mina onde houve um deslizamento no último sábado (7), em Conceição do Pará (MG).

O que aconteceu

Bloqueio de R$ 200 milhões da empresa. Essa seria a estimativa da quantia necessária para "reparação e indenização dos danos sociais e ambientais causados", segundo o MPMG, em ação protocolada nesta segunda-feira (9).

Promotores solicitaram, em caráter de emergência, a suspensão imediata de toda a operação na Mina Turmalina. Apenas o necessário à segurança e monitoramento seria mantido. Mineradora poderia retornar aos trabalhos após comprovar a estabilidade e segurança de todas as estruturas.

Na ação, também foi solicitado um pagamento de auxílio emergencial imediato, no valor de R$ 10 mil, para cada núcleo familiar removido do seu imóvel. Além disso, o órgão requisitou valores mensais enquanto as famílias não retornarem às suas casas.

Sete imóveis foram atingidos pelo deslizamento na Mina Turmalina no último sábado (07) Imagem: Divulgação/MPMG

Foram 119 imóveis desocupados e 134 pessoas estão abrigadas. Segundo balanço, os moradores foram levados para uma rede de hoteis em Pitangui, a cerca de 15 km de Conceição do Pará.

O MPMG também pediu ações referentes à comunidade local. Dentre as solicitações, está um plano de comunicação sobre as condições de segurança e um plano de medidas emergenciais para a população evacuada.

O UOL entrou em contato com a Jaguar Mining pedindo um posicionamento sobre a ação do MPMG. A nota será atualizada tão logo haja retorno.

Relembre o caso

Uma estrutura da Mina Turmalina rompeu no último sábado (7), por volta das 7 horas da manhã. Parte dos rejeitos escorregou e causou um deslizamento. Sete imóveis foram atingidos.

Moradores começaram a ser removidos às 9h48. Na última segunda-feira (9), o Corpo de Bombeiros informou que 119 imóveis foram desocupados.

A mina foi interditada pela ANM (Agência Nacional de Mineração) no próprio sábado. A decisão ocorreu porque técnicos detectaram "risco iminente". Especialistas da ANM estiveram no local da mina fazendo uma vistoria e perceberam que a estrutura não era segura.

A prefeitura de Conceição do Pará pede que não voltem às suas residências até autorização. A ANM ressalta que há possibilidade de novos deslizamentos e solicitou à empresa que opera a mina correção da estrutura.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Jaguar Mining, uma inspeção visual já teria identificado "áreas de preocupação" e evacuado a área antes do deslizamento, informaram em nota.

Dona da mina disse que tomou as devidas providências. A Jaguar Mining ressaltou que o problema na pilha de entulho foi detectado por seus funcionários e que está dando apoio aos moradores afetados.