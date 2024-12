Médica da Marinha morre com tiro de bala perdida dentro de hospital no Rio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma médica da Marinha do Brasil morreu nesta terça-feira após ser atingida na cabeça por uma bala perdida dentro de um hospital naval na zona norte do Rio de Janeiro durante uma operação policial em uma favela próxima, informou a Marinha.

A médica, de 55 anos e que tinha a patente de capitão de mar e guerra, participava de um evento no auditório do Hospital Naval Marcílio Dias quando foi atingida. Ela foi socorrida de imediato e chegou a ser operada, mas não resistiu.

“A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira, um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB”, disse a Marina em nota.

“A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza”, acrescentou.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que policiais foram atacados durante uma operação contra o crime organizado no Complexo do Lins.

“Na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local”, informou a PM.

A Polícia Civil se colocou à disposição das Forças Armadas para ajudar nas investigações.

Ao longo deste ano o Instituto Fogo Cruzado mapeou 104 vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 22 mortes.

(Por Rodrigo Viga Gaier)