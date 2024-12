Médica da Marinha morre atingida por bala perdida dentro de hospital naval no Rio

A capitã e médica da Marinha Gisele Mendes de Souza Mello, de 55 anos, morreu após atingida por um tiro na cabeça, na manhã desta terça-feira, 10, dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio. No momento, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins realizava uma operação nas proximidades do hospital e os policiais entraram em confronto com supostos criminosos da Comunidade do Gambá.

Além de médica geriatra e capitã de Mar e Guerra, ela é superintendente de saúde do hospital. A militar foi socorrida pelos próprios colegas, passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

De acordo com as informações da Marinha, Gisele participava de um evento no auditório da Escola de Saúde do hospital naval. A unidade fica no meio das favelas do complexo. Ainda conforme a Marinha, durante uma operação da UPP, um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios e atingiu a militar da MB.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a UPP Lins realizava uma operação nas comunidades do Complexo do Lins quando, na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. "Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local", disse.