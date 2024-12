Lula tem dores de cabeça e é operado às pressas para conter hemorragia

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Presidente teve sangramento decorrente do acidente doméstico que sofreu. Segundo boletim médico divulgado nesta madrugada pelo Hospital Sírio-Libanês, Lula esteve ontem à noite na unidade Brasília do hospital para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente da queda que ele sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro. O presidente foi transferido para a unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem do hematoma. De acordo com o boletim, a cirurgia transcorreu sem intercorrências e o presidente está bem, sob monitoração em leito de UTI. Na manhã de hoje a equipe médica deve conceder uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre a cirurgia e a recuperação do presidente.

Congresso trava votação de pacote, e Lula promete liberar emendas. O presidente se reuniu ontem com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para discutir o impasse em torno das emendas e das decisões do ministro Flávio Dino, do STF. De acordo com reportagem da Folha, Lula foi alertado por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco que o clima no Congresso é muito ruim, e que seria necessário destravar o pagamento das emendas parlamentares para que o pacote de gastos e a regulamentação da reforma tributária sejam votados ainda neste ano. O presidente prometeu aos chefes do Legislativo que será editada uma portaria da Advocacia Geral da União orientando os ministérios sobre a decisão de Dino na tentativa de acelerar a execução das emendas de comissão e outra portaria que acelera a liberação das chamadas emendas "Pix". Saiba mais.

Manobra da oposição adia votação da reforma tributária. O relator da regulamentação da reforma, senador Eduardo Braga, foi surpreendido ontem com o cancelamento da sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, adiando a leitura de seu parecer do projeto de lei. Braga encontrou o plenário vazio na CCJ. O senador tentou ligar para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Appy. A leitura do parecer de Braga havia sido agendada para ontem, já considerando que haveria pedido de vista e que a votação ficaria para a quarta-feira. Com o cancelamento, a votação provavelmente será só na próxima semana.

Barroso obriga Tarcísio a manter gravação automática de câmeras da PM. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo de São Paulo mantenha o uso obrigatório de câmeras corporais com gravação ininterrupta por policiais militares durante operações. A decisão atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado e obriga os policiais a seguirem utilizando o modelo atual, no qual a câmera corporal é ligada assim que é retirada da base pelo PM para colocá-la no uniforme. Isso não ocorre no modelo que Tarcísio de Freitas quer implementar. A gravação, a partir daí, é ininterrupta e o dispositivo não pode ser desligado pelo policial. Entenda a decisão.

Morre o escritor Dalton Trevisan, aos 99 de idade. Um dos maiores contistas do país morreu nesta madrugada, segundo informações da família. O escritor paranaense, conhecido como o 'vampiro de Curitiba', venceu os prêmios Jabuti e Camões, a láurea máxima a autores de língua portuguesa. O escritor tinha uma aversão especial à imprensa, e sua última entrevista foi em 1972. Lançou seu primeiro livro, "Sonata ao Luar", em 1945, depois de passar por uma longa recuperação por ter se ferido gravemente durante uma explosão na fábrica do pai, onde trabalhava. Trevisan se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1947. Permaneceu filiado à Ordem dos Advogados do Brasil até 1964. Saiba mais sobre ele.

Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, Fernanda faz história como a segunda brasileira indicada à premiação. A primeira foi sua mãe, Fernanda Montenegro, há 25 anos, por sua atuação em "Central do Brasil", também de Walter Salles. A atriz brasileira vai competir com outros grandes nomes do cinema, entre eles estão Angelina Jolie e Kate Winslet. Veja a lista completa.