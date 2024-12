Lula faz cirurgia de emergência e está bem; debate de 2026 se antecipa

Do UOL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça (10), em São Paulo, para drenagem de uma hemorragia intracraniana. Lula está bem, não teve sequelas e deve receber alta em 48 horas.

Mas —inevitável no mundo da política— o problema de saúde de Lula antecipou o debate sobre a sua sucessão em 2026.

Para José Roberto de Toledo, é "simbólico" que o problema tenha se agravado no momento em que Lula estava discutindo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o enrosco das emendas parlamentares.

O colunista Tales Faria apurou que a cirurgia preocupou membros do PT e que começa, no partido, a haver "dúvidas" em relação ao vice Geraldo Alckmin (PSB), que antes de aderir à frente ampla de 2022 era um "tucano de carteirinha".

Faria também criticou a "centralização" do governo e disse que Lula precisa repensá-lo para que ele não pare na ausência do presidente.

A questão de saúde de Lula surpreendeu sua própria equipe, apesar de ele ter se queixado de mal-estar com pessoas próximas, segundo Leonardo Sakamoto.

Ministros relataram que Lula piorou visivelmente na tarde de segunda-feira, segundo Thais Bilenky, mas participou no fim da tarde da reunião com parlamentares sem reclamar da saúde.

Bilenky também apurou que Lula vinha sentindo sonolência e dores de cabeça havia uma semana, mas "foi levando" em vez de avisar os médicos.

Para Raquel Landim, Lula deve ficar "de molho" até o fim do ano, mas não é provável que pegue uma licença de saúde, pois "a conjuntura política simplesmente não permite".

Novo boletim médico sobre a saúde do presidente deve sair na manhã desta quarta-feira (11).

José Roberto de Toledo: Lula escapa de sequelas de saúde, mas cirurgia reabre ferida sucessória

Leonardo Sakamoto: Lula citou mal-estar, mas cirurgia às pressas surpreendeu equipe

Tales Faria: Lula precisa repensar governo para que não pare na sua ausência

Thais Bilenky: Lula piorou visivelmente à tarde, mas deixou reunião sem alarde

Thais Bilenky: Com dor de cabeça e sonolência por dias, Lula ignorou alerta médico

Raquel Landim: Preocupados com reeleição, ministros reforçam otimismo pós-cirurgia de Lula

Carla Araújo: Lula foi transferido em avião da FAB sem UTI para agilizar atendimento

Josias de Souza: Lula passa bem, mas a dor de cabeça do contribuinte perdura

