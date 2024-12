Havan não encerrará atividades no Brasil; post distorce fala de Hang

Publicações compartilhadas nas redes sociais retiram de contexto uma declaração do empresário Luciano Hang, dono da Havan, dando a entender falsamente que ele encerraria as atividades da rede de lojas no Brasil.

No conteúdo original, publicado em 2022, Hang falava do possível impacto em seus negócios caso o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencesse Jair Bolsonaro (PL), apoiado pelo empresário, nas eleições presidenciais daquele ano.

O que diz o post

"Luciano Hang 'não devo mais investir no país'", diz um texto no topo da publicação.

Abaixo, há um vídeo de uma entrevista de Hang. "Novos negócios não vou fazer. Não devo crescer, não devo mais investir no país. Eu vou cuidar da minha vida. Pela primeira vez, eu vou pensar não no coletivo e pensar em mim. (...) É muito triste que um país desse tamanho, com tantas possibilidades... Quem vai investir em um país que vai quebrar lá na frente?", diz o empresário.

A mensagem "Havan vai fechar tudo e ir embora do Brasil #FAZUELI" em destaque completa o post, que não faz qualquer menção sobre a data da entrevista do empresário.

Por que é falso

Entrevista de Hang tem dois anos e trecho foi retirado de contexto. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o trecho utilizado nos posts desinformativos foi retirado da participação de Hang no podcast Os Sócios. O empresário foi entrevistado na 103ª edição do programa, transmitido ao vivo em 28 de outubro de 2022, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais (aqui, com a íntegra da entrevista, e abaixo).

Hang não disse que fecharia Havan e sairia do Brasil. As publicações enganosas retiraram a pergunta feita por Bruno Perini e parte da resposta do empresário (aqui, com o recorte do trecho original citado, e abaixo, a partir de 0:06). O apresentador questiona como ficariam os investimentos da Havan diante do "cenário de incertezas" políticas no Brasil. Hang responde: "O presidente [Bolsonaro], se reeleito, continuamos acelerando, abrindo lojas. (...) Não deu Bolsonaro, vou rever minha vida". Em momento algum ele fala sobre a possibilidade de encerrar as atividades da Havan e deixar o Brasil com a vitória de Lula.

Havan já desmentiu fechamento de lojas. Não é a primeira vez que são veiculadas desinformações sobre o fechamento da rede de lojas. Em 2023, a empresa emitiu um comunicado oficial desmentindo o boato (aqui e aqui): "São falsas as informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais de que a Havan pretende encerrar as atividades".

Empresário apoiou Bolsonaro em campanha de reeleição. Hang se tornou um dos apoiadores mais fiéis de Bolsonaro e o acompanha desde 2018. Na reta final das eleições de 2022, ele doou pouco mais de R$ 1 milhão à campanha do candidato do PL (aqui). Em janeiro deste ano, o empresário e as lojas Havan foram condenados a pagar R$ 85 milhões por coagir seus empregados a votar em Bolsonaro em 2018 (aqui). Com imagem fortemente ligada ao bolsonarismo, Hang disse "não querer mais saber de política" (aqui) e afirmou até "torcer" pelo governo Lula (aqui).

Havan mantém lojas abertas e registra lucro em 2024. A rede varejista não só continua com suas atividades no país como registrou um lucro líquido de R$ 1,24 bilhão no primeiro semestre deste ano (aqui). Para 2025, a empresa projeta a abertura de cinco megalojas (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Lupa.

