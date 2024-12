LG lança máquina de lavar inteligente com Wi-Fi e abertura em cima

A LG acaba de lançar uma máquina de lavar roupas "top load" (ou seja, que abre por cima) com recursos premium, como inteligência artificial e conectividade, normalmente encontrados apenas em modelos mais caros com abertura frontal.

Com capacidade de 16 kg e design compacto, ela já está à venda nos canais oficiais da marca, por R$ 2.999.

Queridinha dos brasileiros

Segundo pesquisa recente da GFK, modelos com abertura superior representam mais da metade (55,5%) do mercado brasileiro de máquinas de lavar roupas. Eles estão na maioria dos lares do país, especialmente em casas, e são seguidos por "tanquinhos" eletrônicos (35,5%), os mais baratos, e só depois pelas de abertura frontal (9%), como as lava e seca. Até então, não havia nenhuma top load no portfólio da LG.

"Os brasileiros já conhecem a qualidade e eficácia das nossas lava e seca front load, ou seja, a abertura da máquina está na parte frontal. Agora estamos entrando na categoria top load com um diferencial impressionante: a alta tecnologia da inteligência artificial que redefine os padrões de eficiência e inovação", comenta Rodrygo Silveira, gerente de produtos de linha branca da LG.

Novo modelo com IA tem abertura superior e painel na frente da tampa Imagem: LG

Para que serve IA em uma máquina de lavar?

A inteligência artificial, basicamente, facilita a programação da lavagem e ajuda a conservar os tecidos. A máquina calcula qual tipo de roupa foi colocado no tambor, com base no volume e peso, e determina automaticamente o nível de água, o padrão ideal de movimentos e os ciclos. Assim, a lavagem vai ser mais delicada no caso de peças leves e mais intenso para, por exemplo, jeans.

Essa tecnologia usa dados de mais de 20 mil lavagens com diversas características. Com esse aprendizado, consegue levar mais eficiência ao processo, com economia de água e de energia elétrica, além de reduzir danos às roupas.

Há um botão de acesso rápido à "AI Wash" no painel (que fica na frente e não atrás da tampa, outra inovação do modelo). Já a tecla "Scent+" potencializa a ação do amaciante, para que as roupas fiquem mais perfumadas.

A máquina também tem conectividade Wi-Fi, para ser integrada à conhecida plataforma LG ThinQ, que agrega diversos produtos da marca. Ou, seja, é "inteligente". Dá para monitorar o funcionamento da lavadora em tempo real, receber notificações sobre manutenção preventiva e fazer download de ciclos diferentes de lavagem.

