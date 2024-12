Klabin prevê investimento estável em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta terça-feira que prevê investimento de 3,3 bilhões de reais em 2025, estável ante a projeção de desembolsos para este ano, segundo fato relevante ao mercado da fabricante de papel para embalagens e celulose.

A companhia, que realiza evento para investidores nesta manhã, previu custo caixa total por tonelada entre 3,1 mil e 3,2 mil reais no próximo ano. No acumulado dos primeiros nove meses deste ano o indicador de eficiência da companhia foi de 3,09 mil reais por tonelada, segundo balanço do terceiro trimestre.

Dos investimentos previstos pela Klabin para o próximo ano, a maior cifra, 1,2 bilhão de reais, vai para "continuidade operacional". Outros 400 milhões irão para "projetos especiais", enquanto a renovação de caldeira da fábrica da companhia em Monte Alegre (PR) vai consumir outros 800 milhões. A Klabin também planeja investir 900 milhões de reais em operações de silvicultura.

A empresa estimou também investimentos totais de 2,9 bilhões de reais em 2026, 2,8 bilhões em 2027 e 2,5 bilhões a partir de 2028.

"A projeção de Ebitda incremental...permanece inalterada", afirmou a Klabin, citando a estimativa divulgada em fevereiro deste ano que trata de geração incremental de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 3 bilhões de reais até 2027 ante o resultado de 2023. Esse resultado será obtido com a entrada em operação dos projetos de aumento de capacidade Puma II e Figueira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)