Juros maiores vão pressionar a dívida pública e comprometer a atividade econômica, diz Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou no X, antigo Twitter, sobre a possibilidade de aumento da taxa de juros no Brasil. Em sua publicação, ela questionou o cenário econômico e criticou a abordagem do governo e da mídia sobre o assunto.

Na publicação, ela escreveu: "Na véspera do último Copom presidido por Campos Neto, aumenta o terrorismo para elevar ainda mais a indecente taxa de juros. O PIB cresce acima das previsões, emprego e renda também, arrecadação em alta, inflação dentro dos limites de uma meta exageradamente rigorosa, boas reservas, mas na mídia só se fala em risco fiscal."

Ela ainda acrescentou: "Todos sabem que juros maiores, neste momento, só vão pressionar a dívida pública e comprometer a atividade econômica, mas os especuladores e seus porta-vozes não estão nem aí para o país. Desenham o cenário que favorece o pior, para encerrar o ciclo do terrorismo de Campos Neto, a serviço do mercado."

Atualmente, a taxa de juros no Brasil está em 11,25%, e o País enfrenta desafios econômicos, como a queda do valor do real frente ao dólar, que perdeu 25,3% de seu valor até o momento, tornando-se uma das moedas mais desvalorizadas do ano.