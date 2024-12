Josias: Seria recomendável Lula tirar licença médica e Alckmin substituí-lo

O bom senso aconselha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a tirar uma licença médica e ser substituído pelo vice Geraldo Alckmin (PSB) até recuperar plenamente suas condições de saúde, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (10).

Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência nesta madrugada para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça. O presidente foi examinado inicialmente no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e posteriormente transferido para São Paulo, em outra unidade da mesma rede hospitalar. O quadro de saúde dele evolui bem, segundo disseram os médicos em entrevista coletiva nesta manhã.

Vivemos em um país no qual a legislação contemplou a hipótese de ter um vice-presidente. As pessoas até se perguntam às vezes para que serve um vice.

Quando surge um evento como esse, que envolva a saúde do presidente, seria adequado que isso fosse colocado em primeiro plano. Não é uma coisa trivial. O artigo 79 da Constituição brasileira prevê que o vice substituirá o presidente em caso de impedimento e o sucederá em caso de vacância do poder.

Esse é um caso típico no qual o vice deveria substituir o presidente temporariamente, pelo prazo que durar a licença médica. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias frisou que Lula e Alckmin mantêm uma relação de mútua confiança, o que permite ao presidente se sentir seguro para deixar o poder temporariamente durante o período necessário para sua recuperação.

Lula está sendo atendido pelos melhores médicos e em um dos hospitais mais aparelhados do país.

Seria de bom senso se o presidente levasse a sério sua saúde. Ninguém vai perder o poder por conta de 30 dias de uma licença médica. Estamos falando de uma dupla que aprendeu a se respeitar. Alckmin não é conhecido como um político desleal; muito pelo contrário. Seria de bom tom que Lula se submetesse a essa licença.

De todo modo, ele estará ali se recuperando, em Brasília ou São Paulo, e o vice pode se comunicar com ele. Seria extremamente recomendável que isso ocorresse. Josias de Souza, colunista do UOL

Recuperação de Lula pode levar pelo menos um mês, diz neurocirurgião

Lula pode levar pelo menos um mês para se recuperar completamente do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto em entrevista ao UOL News.

Estou falando por mim. Correndo tudo bem e sem intercorrências, ele ficará internado no hospital de 72 horas a cinco dias. Com dez a quinze dias, os pontos são retirados. Frente à natureza do trabalho, é óbvio que precisará de um tempo de recuperação neurofuncional estendido.

Diria que normalmente depois de um mês seria um tempo adequado para retornar às suas funções, a depender de sua evolução. Não estou falando que ele não teria condição, mas do ponto de vista humano isso seria mais honesto para ele como indivíduo. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

