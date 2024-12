Após cirurgia de Lula, Janja diz que 'angústia deu espaço à tranquilidade'

Do UOL, em Brasília

A primeira-dama Janja da Silva disse que a cirurgia de emergência do presidente Lula (PT) na madrugada desta terça-feira (10) foi "muito bem-sucedida" e que a "angústia deu espaço para a tranquilidade".

O que aconteceu

O presidente passou por uma drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça nesta segunda (9). Ele foi levado a exames no fim da tarde, ainda em Brasília, e transferido para São Paulo às pressas no final da noite, para a realização do procedimento.

Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho.

Janja, sobre recuperação de Lula

Em postagem no Instagram, ela agradeceu pelas "orações, afeto e as boas energias". "Ele está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação", completou.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) comentou na postagem. "Na torcida pela breve recuperação do nosso presidente", disse Dilma, atual presidente do banco dos Brics.

Em coletiva nesta manhã, os médicos afirmaram que o presidente passa bem. Lula está sendo monitorado na UTI da unidade hospitalar, onde deve ficar pelos próximos dois dias.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu a agenda nesta manhã. Ele recebeu o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio Itamaraty. O resto dos compromissos de Lula hoje, reuniões com ministros, foi cancelado.