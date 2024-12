Israel diz que destruiu a maioria dos estoques de armas estratégicas da Síria

O Exército de Israel afirmou, nesta terça-feira (10), que destruiu a maioria dos estoques de armas estratégicas da Síria.

O que aconteceu

Israel pretende impor uma "zona de defesa estéril" no sul da Síria, que seria implementada sem a presença permanente de tropas, disse o ministro da Defesa, Israel Katz. Nas últimas 48 horas, após o colapso do governo do presidente Bashar al-Assad, os militares disseram que jatos realizaram mais de 350 ataques contra alvos que incluem baterias antiaéreas, campos de aviação militares, locais de produção de armas, aviões de combate e mísseis.

Além disso, navios de mísseis atingiram instalações navais da Síria no porto de Al-Bayda e no porto de Latakia, onde 15 navios sírios estavam atracados. Autoridades israelenses afirmaram que os ataques em toda a Síria tinham como objetivo destruir armas estratégicas e infraestrutura militar para evitar que fossem usadas pelos grupos rebeldes que tiraram Assad do poder, alguns dos quais surgiram de movimentos ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico.

"Não temos intenção de interferir nos assuntos internos da Síria", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "Mas pretendemos claramente fazer o que for necessário para garantir nossa segurança", acrescentou.

"Autorizei a Força Aérea a bombardear capacidades militares estratégicas deixadas pelo Exército sírio, para que não caiam nas mãos dos jihadistas, disse Netanyahu. Após a fuga de Assad no domingo, tropas israelenses se deslocaram para a zona desmilitarizada dentro da Síria, criada após a guerra árabe-israelense de 1973, incluindo o lado sírio do estratégico Monte Hermon, com vista para Damasco, onde assumiram um posto militar sírio abandonado.

Um porta-voz militar afirmou que as tropas israelenses permaneceram na zona de amortecimento e em "alguns pontos adicionais" nas proximidades. Mas ele negou que as forças tenham penetrado significativamente em território sírio além da região, após uma fonte síria dizer que elas haviam chegado à cidade de Qatana, vários quilômetros a leste da zona e a uma curta distância de carro do aeroporto de Damasco.

"As forças IDF não estão avançando em direção a Damasco. Isso não é algo que estamos fazendo ou buscando de forma alguma", disse o tenente-coronel Nadav Shoshani.

Israel chama a incursão no território sírio de uma medida limitada e temporária para garantir a segurança da fronteira. Mas a escala dos ataques israelenses ecoou uma onda semelhante no sul do Líbano em setembro, que destruiu uma quantidade significativa dos estoques de mísseis do Hezbollah.

Israel saudou a queda de Assad, aliado de seu principal inimigo, o Irã, mas reagiu com cautela em relação à principal facção rebelde, o Hayat Tahrir al-Sham. O HTS tem raízes em movimentos islâmicos, incluindo a Al Qaeda e o Estado Islâmico, embora procure moderar sua imagem há anos.