Israel ataca bases do Exército sírio e nega incursão mais profunda

Por Maya Gebeily e Timour Azhari

DAMASCO (Reuters) - Israel atingiu bases do Exército sírio na terça-feira em ataques que diz ter como objetivo impedir que armas caiam em mãos hostis, mas negou que suas forças tenham avançado para a Síria além de uma zona de proteção na fronteira.

Na capital síria, os bancos reabriram pela primeira vez desde a derrubada do presidente Bashar al-Assad, em um grande passo para restaurar a vida normal. As lojas estavam reabrindo, o tráfego retornou às vias, os trabalhadores da construção estavam de volta consertando uma rotatória no centro da cidade e os limpadores de rua estavam varrendo as ruas.

Desde que a fuga de Assad no domingo encerrou mais de cinco décadas de governo de sua família, as tropas israelenses se moveram para uma zona desmilitarizada dentro da Síria estabelecida após uma guerra de 1973. Israel chama a incursão de uma medida temporária para garantir a segurança da fronteira.

Três fontes de segurança disseram na terça-feira que os israelenses avançaram além da zona desmilitarizada. Uma fonte síria afirmou que eles chegaram à cidade de Qatana, vários quilômetros a leste da zona de proteção e a apenas uma curta distância de carro do aeroporto de Damasco.

Mas um porta-voz militar israelense disse que as tropas não deixaram a zona desmilitarizada.

"Os relatos que circulam na mídia sobre suposto avanço de tanques israelenses em direção a Damasco são falsos. As tropas da IDF (forças de Israel) estão estacionadas dentro da zona de proteção, como declarado no passado", afirmou um oficial das Forças de Defesa de Israel.

Israel diz que não está buscando conflito com as novas autoridades na Síria, mas seus jatos têm bombardeado alvos em todo o país nos últimos três dias para garantir que o equipamento militar sírio não caia em mãos hostis.

Fontes de segurança regionais e oficiais dentro do Exército sírio agora em queda descreveram os ataques aéreos da manhã de terça-feira como os mais pesados ​​até agora, atingindo instalações militares e bases aéreas em toda a Síria, destruindo dezenas de helicópteros e jatos, bem como ativos da Guarda Republicana em Damasco e arredores.

A contagem aproximada de 200 ataques não deixou nada do patrimônio do Exército sírio, disseram as fontes.

Egito, Catar e Arábia Saudita condenaram a incursão. A Arábia Saudita disse que a ação "arruinaria as chances da Síria de restaurar a segurança".

Israel afirmou que seus ataques aéreos continuariam por dias, mas disse ao Conselho de Segurança da ONU que não estava intervindo no conflito da Síria. O país disse que havia tomado "medidas limitadas e temporárias" apenas para proteger sua segurança.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu a portas fechadas na noite de segunda-feira, e os diplomatas disseram que ainda estavam em choque com a rapidez com que a derrubada de Assad se desenrolou em 12 dias, depois de uma guerra civil de 13 anos que ficou paralisada por anos.

"Todos foram pegos de surpresa, todos, inclusive os membros do conselho. Portanto, temos que esperar, ver e observar ... e avaliar como a situação se desenvolverá", disse o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, aos repórteres após a reunião do órgão.

A Rússia desempenhou um papel importante no apoio ao governo de Assad e na ajuda na luta contra os rebeldes. O líder sírio fugiu de Damasco para Moscou no domingo.

Com o clima em Damasco ainda de comemoração, o primeiro-ministro de Assad, Mohammed Jalali, concordou na segunda-feira em entregar o poder ao Governo de Salvação liderado pelos rebeldes, uma administração baseada no território controlado pelos rebeldes no noroeste da Síria.