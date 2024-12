Investigadores reconstituem movimentos de suspeito de matar CEO nos EUA

Investigadores mapearam nesta terça-feira os movimentos de um homem de 26 anos acusado de matar a tiros o executivo da UnitedHealth, Brian Thompson, nas ruas de Manhattan na semana passada, após uma extensa caçada de cinco dias terminar com sua prisão em um restaurante de fast food na Pensilvânia.

Autoridades informaram que também analisam se o suspeito, Luigi Mangione, foi auxiliado por um cúmplice antes ou depois do disparo, que ofereceu poucas pistas imediatas sobre a identidade do atirador.

Mangione foi visto em um McDonald's em Altoona, Pensilvânia, na última segunda-feira, por um funcionário que o achou parecido com as imagens de vigilância divulgadas pela polícia. A arma, as roupas e as identificações falsas encontradas em seu poder são muito parecidas com as usadas pelo atirador, segundo a polícia.

Ele responde a acusações de porte de arma e falsificação na Pensilvânia e foi acusado em Altoona na última segunda-feira.

Mais tarde, na mesma noite, promotores de Nova York apresentaram acusações de assassinato e porte de arma e devem pedir a extradição de Mangione nos próximos dias.

Embora o motivo do atirador ainda não esteja claro, a polícia disse que Thompson, o presidente-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde do país, foi deliberadamente alvejado.

Mangione sofria de dores crônicas nas costas que limitavam sua vida diária, segundo relatos da imprensa. Seu perfil no X mostra uma imagem de fundo de um exame de raio X com o que parecem ser parafusos e placas inseridos na região lombar.

De janeiro a junho de 2022, Mangione viveu na comunidade de moradia compartilhada Surfbreak, semelhante a um dormitório para adultos, onde liderava um clube do livro e surfava, fazia caminhadas e escaladas, de acordo com o site de notícias online havaiano Civil Beat e outros veículos de imprensa.

O fundador do grupo, R.J. Martin, afirmou que a dor de Mangione persistiu por anos, causada por vértebras desalinhadas que comprimiam a medula espinhal, e que ele foi para o continente em algum momento para fazer uma cirurgia.

Mas ele "desapareceu" em junho ou julho, disse Martin, ao Civil Beat.

Em um determinado momento, Mangione sugeriu que o clube do livro lesse o manifesto de Ted Kaczynski — o Unabomber — como uma piada, afirmou Martin.

Arma fantasma

Formado pela Ivy League e orador de honra de uma escola particular exclusiva para meninos em Maryland, Mangione tinha uma arma fantasma carregada — uma arma de fogo montada a partir de peças avulsas, o que a torna impossível de ser rastreada — e um silenciador, disseram autoridades na última segunda-feira. Tanto a arma quanto suas roupas eram muito parecidas com as usadas pelo atirador.

Ele também tinha uma grande quantia em dinheiro e várias identificações falsas, incluindo uma identidade fraudulenta de Nova Jersey que correspondia à usada pelo atirador para fazer check-in em um albergue de Manhattan dias antes do tiroteio, de acordo com as autoridades.

A polícia encontrou um documento escrito à mão que oferece informações sobre sua motivação, segundo as autoridades. O texto incluía a frase: "Esses parasitas mereceram", disse o New York Times, citando uma autoridade da lei.

(Reportagem de Joseph Ax)