Incêndio avança rapidamente na exclusiva Malibu, perto de Los Angeles

Um incêndio avança rapidamente nesta terça-feira (10) em Malibu, cidade no oeste dos Estados Unidos, perto de Los Angeles, onde vivem muitas celebridades, ameaçando construções e provocando evacuações, informaram as autoridades locais.

Apelidado de "Franklin", o incêndio teve início na noite de segunda-feira e propagou-se rapidamente nesta cidade da Califórnia, atingindo mais de 730 hectares, segundo a agência estatal Cal Fire.

A Universidade Pepperdine, próxima ao incêndio, anunciou que suspendeu as aulas e provas nesta terça-feira.

Vídeos divulgados pela mídia local mostram colunas de fumaça e chamas em frente a uma biblioteca onde se refugiaram estudantes com máscaras de proteção.

Autoridades locais realizam evacuações "de porta em porta", informaram.

Muitas celebridades de Hollywood residem nesta costa, uma das áreas mais valorizadas da Califórnia.

Grande parte do sul do estado está sob alerta vermelho emitido pelo Serviço Meteorológico americano com rajadas de vento e baixa umidade, o que aumenta o risco de incêndios.

