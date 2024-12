Imprensa internacional repercute cirurgia de emergência de Lula para drenar hematoma no cérebro

"Lula da Silva operado de urgência no cérebro. Está estável nos cuidados intensivos", informa o site do jornal português O Público. A foto de Lula aparece na homepage da Franceinfo, acompanhada das informações até agora divulgadas pela equipe médica do hospital paulistano.

"Lula, que exerce o seu terceiro mandato desde 2023, passou por uma craniotomia, uma intervenção cirúrgica na qual uma parte do crânio é temporariamente retirada para permitir acesso ao cérebro", explica Franceinfo.

O britânico The Guardian também estampa uma foto de arquivo de Lula na página da Internet. "Depois da hemorragia ser detectada, ele foi transferido mil quilômetros na direção sul para um dos maiores hospitais de São Paulo", acrescenta.

O argentino Clarín destaca a cirurgia, retomando as informações oficiais de que o presidente brasileiro foi transladado para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para uma craniotomia, a fim de drenar o hematoma.

O jornal francês Le Figaro destaca a operação de Lula por "hemorragia intracraniana" nos destaques do site. O Libération também cita a cirurgia nas notícias urgentes do site.

O New York Times explica que médicos dizem que a hemorragia pode estar ligada à queda, ocorrida em 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro de sua residência e sofreu um ferimento na nuca, que exigiu pontos de sutura.

Cancelamentos

Devido ao acidente e por recomendação médica, Lula cancelou a sua viagem à Rússia, no fim de outubro, onde participaria da reunião de cúpula dos BRICS, na qual discursou por videoconferência.

O presidente também não viajou, como estava programado, para a reunião de cúpula da ONU sobre o clima, a COP29 em Baku, capital do Azerbaijão.

Lula manteve os compromissos na agenda, mas trabalhou da residência oficial durante vários dias.

"Estou bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha (...) Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada", afirmou Lula dois dias após o acidente doméstico, durante uma ligação telefônica com Luiz Carlos Caetano, que na época era candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Camaçari (Bahia).

"Qualquer coisa na cabeça é muito forte (...) Os médicos dizem que tem que esperar mais uns três ou quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida", acrescentou na conversa com Caetano, que divulgou a ligação em suas redes sociais.

Um mês depois, nos dias 18 e 19 de novembro, Lula foi o anfitrião da reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, onde recebeu dezenas de chefes de Estado e de Governo, incluindo os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.