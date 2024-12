Cirurgia às pressas de Lula repercute na imprensa internacional; veja

A notícia de que o presidente Lula (PT) foi internado às pressas para passar por uma cirurgia após sentir dor de cabeça, repercutiu na imprensa internacional nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Lula precisou drenar uma hemorragia intracraniana. Segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e ele passa bem, sendo monitorado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O The Guardian deu destaque nesta manhã para a notícia sobre o presidente brasileiro. O jornal britânico explicou sobre o acidente doméstico sofrido por Lula em outubro enquanto tomava banho e como isso pode estar relacionado à hemorragia.

''Presidente brasileiro está em cuidados intensivos após cirurgia de emergência no cérebro'' Imagem: Reprodução / The Guardian

O Financial Times, além de noticiar sobre a cirurgia, relembrou um câncer superado por ele. Por último, o jornal traz ainda uma análise das últimas decisões econômicas de sua gestão: ''Os investidores expressaram preocupações crescentes sobre a política fiscal de impostos e gastos do governo''.



A cirurgia de Lula ocorre em um momento desafiador para sua presidência, enquanto ele busca promessas de aumentar os gastos com assistência social e expandir o papel do Estado em um esforço para impulsionar os padrões de vida na maior economia da América Latina. Financial Times

A revista Time também publicou a notícia da agência Associated Press. O veículo informou sobre uma entrevista coletiva que será feita às 12h pelo Sírio-Libanês para dar mais detalhes sobre o estado de saúde do presidente.

Lula foi destacado na página do site do The New York Times. A mídia norte-americana também cita a relação do procedimento desta terça com a queda sofrida pelo presidente há dois meses. A relação ainda não foi confirmada pelos médicos.