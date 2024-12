Importação chinesa de soja em novembro cai 9,7% ante novembro de 2023

São Paulo, 10 - A China importou 7,15 milhões de toneladas de soja em novembro de 2024, baixa de 11,5% em relação ao volume de outubro e 9,7% abaixo do registrado em novembro de 2023 (7,92 milhões de t), de acordo com dados preliminares publicados nesta terça-feira pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês). Em valores, as compras somaram US$ 3,53 bilhões no mês. Entretanto, no acumulado de janeiro a novembro, as importações somaram 97,09 milhões de toneladas, alta de 9,4% em comparação com igual período do ano anterior.Segundo a GACC, a China importou 498 mil toneladas de óleos vegetais comestíveis no décimo primeiro mês de 2024, recuo de 12,9% em relação a outubro e 46,1% abaixo do registrado em novembro do ano passado. As compras no mês passado somaram US$ 573,7 milhões. No acumulado do ano, o volume importado foi de 6,46 milhões de toneladas, 28% a menos do que um ano antes.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 581 mil toneladas no mês passado, avanço de 8,6% ante outubro e cerca de 4,3% acima de novembro do ano passado. Em valores, as importações em outubro somaram US$ 2,09 bilhões. De janeiro a novembro, o total importado foi de 6,05 milhões de toneladas, 11,2% a menos do que em igual período de 2023.Além disso, a China importou 1,135 milhão de toneladas de fertilizantes em novembro deste ano, alta de 3,3% na comparação mensal com outubro, mas cerca de 10,3% abaixo do volume de novembro de 2023, de acordo com dados da GACC. As importações do mês totalizaram US$ 346,5 milhões no período. No acumulado do ano, o volume importado somou 12,61 milhões de toneladas, avanço de 8% ante igual período de 2023.