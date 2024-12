Ibovespa avança na abertura com IPCA e Lula no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, com o noticiário macro destacando desaceleração do IPCA em novembro, embora menor do que o previsto por alguns economistas, enquanto a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou passar por uma cirurgia na cabeça também ocupava as atenções.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,22%, a 127.494,72 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de novembro, avançava 0,62%.

(Por Paula Arend Laier)