Grupo armado persegue, mata e joga corpo de suspeito de roubo em picape

Um grupo de homens armados perseguiu, matou e transportou em uma picape o corpo de um suspeito por roubo na manhã da última segunda-feira (9), em uma rua da zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo de câmera de segurança mostra momento da perseguição e dos disparos contra um homem rendido. Ao menos dois sujeitos aparecem armados na gravação saindo de uma picape Dodge-Ram e disparando contra uma dupla que carregava um veículo com mercadorias de uma van.

Um dos suspeitos fugiu com o carro e, o outro, foi atingido pelo disparo de um dos homens armados. Ele aparece nas imagens rendido, com as mãos para o alto, antes de ser baleado na região do abdômen. Na sequência, mesmo ferido, ele tenta fugir a pé, mas é perseguido por outro homem armado.

Em seguida, cinco homens que estavam na picape aparecem na gravação, enquanto um deles volta arrastando o rapaz baleado pelo asfalto. Dois deles então carregam o corpo do atingido e jogam na caçamba do veículo, em meio a veículos e pessoas que circulavam no local.

Grupo foi detido na mesma manhã por guardas municipais, segundo Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a SSP informou que cinco homens foram presos em flagrante por roubo e homicídio na manhã de segunda-feira, na Rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos, zona oeste da capital. "Guardas municipais abordaram o grupo em uma caminhonete e constataram que havia o corpo de um homem não identificado na caçamba", informa o órgão.

Um dos criminosos alegou que teve o carro roubado por uma dupla minutos antes da perseguição. Ainda segundo a SSP, "após o roubo ele chamou os outros quatro para ir atrás do veículo. Por meio do sistema de rastreamento, o grupo conseguiu localizar o carro roubado no momento em que dois homens retiravam mercadorias de uma van".

Homem baleado morreu. Questionada sobre a identidade e o estado de saúde da vítima, a pasta de segurança informou apenas que "o grupo atirou contra os homens e atingiu um deles, que não resistiu", enquanto "o outro conseguiu fugir".

Crime foi registrado como homicídio, roubo de veículo, fraude processual e tentativa de homicídio. Caso está no 14° Distrito Policial, de Pinheiros e "as diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos", concluiu a SSP.

Identidade dos criminosos e da vítima não foi divulgada. A reportagem tenta localizar o advogado de defesa do grupo e o texto será atualizado no caso de novas informações.