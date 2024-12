Fazenda vê pressão menor em despesas discricionárias em 2025 se pacote fiscal for aprovado, diz Durigan

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que a área econômica espera ver menos pressão nas despesas discricionárias do governo em 2025 caso seja aprovado neste ano o pacote de medidas de contenção de gastos públicos enviado ao Congresso Nacional no mês passado.

Em entrevista a jornalistas após evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Durigan disse também que o governo federal pode negociar “ajustes menores” em medida que aperta as regras de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas sem alteração do impacto fiscal da medida.