Esmeralda brasileira 'amaldiçoada' vale bilhões e encarou onça e furacão

Com 380 quilos e avaliada em R$ 2,2 bilhões, uma esmeralda que havia sido desviada irregularmente para os Estados Unidos deve retornar ao Brasil após enfrentar um furacão, sequestro falso e anos de disputas judiciais.

O que aconteceu

A esmeralda "Bahia", descoberta em 2001 e considerada uma das maiores do mundo, ganhou fama de "amaldiçoada". A gema será devolvida ao Brasil após quase duas décadas de litígios e uma trajetória marcada por polêmicas.

A pedra foi encontrada na Serra da Carnaíba, interior da Bahia. Conhecida por sua riqueza mineral, a região é um dos principais centros de mineração de esmeraldas do Brasil.

A pedra contém cerca de 180.000 quilates, sendo uma das maiores já descobertas. Seu valor é estimado entre R$ 2,3 bilhões e R$ 5,2 bilhões, dependendo do mercado e dos especialistas. As informações são do jornal El País.

Onça, furacão e sequestro

Mulas usadas no transporte foram atacadas por onça. O jornal The Independent pontuou que a esmeralda foi retirada da floresta por mulas que puxavam uma carroça. E que, durante o transporte, um dos animais foi atacado por uma onça, quase comprometendo a entrega da pedra.

A "Bahia" foi retirada ilegalmente do Brasil, "disfarçada" de betume. Em 2005, a esmeralda foi contrabandeada para os Estados Unidos. Os atravessadores apresentaram uma declaração falsa, onde a pedra foi descrita como "betume natural", um material de origem asfáltica indicado para impermeabilização, sobretudo de elementos de madeira. O resultado foi uma declaração de valor de apenas US$ 100 (R$ 605 na cotação atual), o que facilitou o desvio, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Pedra sobreviveu ao furacão Katrina nos EUA. Em 2005, a esmeralda estava armazenada em um depósito que acabou inundado. Apesar do desastre natural, a esmeralda permaneceu intacta, aumentando sua reputação de resistência e má sorte, acrescenta o The Independent.

Contrabandistas tentaram vender a "Bahia" em um leilão milionário. Também em 2005, a esmeralda apareceu no site de leilões Ebay com um lance inicial de 19 milhões de dólares (R$ 114 milhões). Contudo, a transação nunca foi concluída, levantando suspeitas sobre as circunstâncias de sua comercialização.

A gema envolveu-se em fraudes e sequestros falsos. Durante sua estadia nos EUA, a pedra foi usada como garantia em uma negociação de diamantes e tornou-se alvo de um falso sequestro, adicionando mais episódios nebulosos à sua história.

Disputa Brasil x EUA

Em 2008, a esmeralda foi encontrada e apreendida pela polícia em Las Vegas. Após uma denúncia, a polícia americana realizou uma operação com helicópteros e forças especiais para recuperar a pedra. Desde então, ela permaneceu sob custódia das autoridades, inicialmente como prova de investigações.

A disputa pela posse envolveu requerentes de ambos os países. Empresas americanas, o Estado brasileiro e cidadãos alegaram direitos sobre a pedra, levando a anos de litígios em tribunais dos Estados Unidos e do Brasil.

O bloqueio da esmeralda nos EUA ocorreu em 2015. O Brasil, representado por órgãos como o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União, conseguiu uma decisão cautelar que garantiu a permanência da pedra sob custódia até que os processos fossem concluídos. Em 2022, a AGU validou a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reconhecendo a propriedade brasileira da gema e reforçando os pedidos junto à Justiça americana.

Dois museus brasileiros estão sendo indicados para manter a pedra em exposição permanente. Embora a AGU tenha confirmado sua ida para o Museu Nacional, especialistas apontam que o Museu Geológico da Bahia seria um local natural para exibir a pedra, segundo o El País.