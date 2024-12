Escada ajuda pets a subir e descer do sofá; veja o que diz quem comprou

Escadas feitas especialmente para pets têm feito sucesso entre consumidores. Esse produto tem o objetivo de ajudá-los na hora de subir e descer da cama ou sofá, assim, dá conforto aos bichinhos e evita acidentes.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo com 45% de desconto na Shopee, saindo por R$ 77. Veja adiante o que diz quem já comprou e os pontos de atenção que foram indicados por consumidores.

O que o fabricante diz sobre essa escada?

Possui estrutura de MDF e madeira de reflorestamento, além de espuma D23 nos degraus e laterais;

Dimensões: altura de 47 cm e largura de 50 cm;

Indicada para uso em camas, sofás e bancos;

Suporta até 70 kg;

até 70 kg; Revestimento de tecido suede ou veludo;

Disponível nas cores azul-marinho, bege, marrom, cinza, preto e rosé (selecionar antes de finalizar a compra).

O que diz quem comprou o produto?

A escada para pets tem uma nota média de 4,9 na Shopee e 5 na Magalu (do total de cinco). Leia alguns comentários de compradores.

Recomendo demais. Meus pets aprenderam em questão de cinco minutos a subir e descer (a poodle eu nem ensinei, ela sobe e desce desde que eu coloquei). Compraria uma para cada cômodo da casa. Indico para todo mundo já que é bom para as articulações dos pets, não só para quem tem cachorrinhos que não conseguem subir por serem muito 'pititicos'.

Ana Julia

Eu gostei bastante da escada. Facilitou para que as minhas cachorras subissem no sofá. A qualidade do material é muito boa. A única observação é que os degraus poderiam ser um pouco mais largos. Tenho uma Ihasa gordinha que fica com medo de descer pela escada. Sinto que ela tem dificuldades, porque a escada é curta e ela, gordinha.

Natan

Muito parecido com o anúncio. Bem embalado e de boa qualidade. Minha yorkshire pode subir e descer agora da cama sem minha ajuda e sem o risco de machucar. Em dez minutos de treinamento, consegui fazer ela perder o medo da escada e ela já sobe e desce certinho. Muito bom.

Isabelle

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre o tamanho da escada. Alguns dizem que o produto é estreito e que o espaço entre os degraus é curto, o que dificulta a descida dos pets.

Qualidade boa, porém meio duro no impacto, além de que não tem tanto espaço entre os degraus. Meu cachorro não consegue descer por isso.

Letícia Ribeiro

Não gostei. Os degraus são muito curtos. Decepcionada.

Jussara Andrade

Produto tem uma boa altura, no entanto, seus degraus são bem estreitos, então funciona somente para animais de pequeno porte. Robusto, porém seria melhor se fosse em courino, para facilitar a sua higienização. Em suma, foi uma boa aquisição

Michelle

