Entregas de fertilizantes recuam 0,8% em setembro e 1,8% no ano, diz Anda

São Paulo, 10 - A entregas de fertilizantes no acumulado do ano até setembro caíram 1,8%, para 32,88 milhões de toneladas, contra 33,50 milhões no mesmo período de 2023. Segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), que divulgou os dados, apesar do recuo o mercado "está plenamente abastecido". Sazonalidades naturais da demanda do setor agrícola explicariam a redução, conforme a entidade, em nota. Somente em setembro, as entregas somaram 4,85 milhão de toneladas, 0,8% menos em relação ao mesmo mês do ano passado.De acordo com a Anda, Mato Grosso segue na liderança das entregas de fertilizantes, com 20,5% do volume total, o que equivale a 6,75 milhões de toneladas. Na sequência aparecem Paraná (3,79 milhões de t), Rio Grande do Sul (3,62 milhões de t), São Paulo (3,61 milhões de t), Goiás (3,16 milhões de t), Minas Gerais (3,10 milhões de t) e Bahia (2,38 milhões de t).A produção nacional de fertilizantes intermediários cresceu tanto em setembro quanto no acumulado de nove meses. No mês, foram produzidas 692 mil toneladas, aumento de 11,8% na comparação interanual com 2023. No acumulado do ano, foram 5,32 milhões de t, 6,8% acima de mesmo período do ano passado, quando a produção total foi de 4,99 milhões de toneladas.As importações totalizaram 4,22 milhões toneladas de fertilizantes intermediários, crescimento de 6,7% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado dos nove meses, as importações atingiram 29,05 milhões toneladas, aumento de 5,4% em relação ao ano anterior, quando o total foi de 27,57 milhões.O Porto de Paranaguá, principal ponto de entrada de fertilizantes no Brasil, recebeu 8% mais produtos, ou 7,30 milhões de toneladas descarregadas de janeiro a setembro de 2024, contra 6,76 milhões no ano anterior. O volume representou 25,1% do total importado por todos os portos do País (dados da Siacesp/MDIC), segundo a Anda.