Dólar cai com possibilidade de Câmara destravar pacote fiscal

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 10,, refletindo expectativas de que a Câmara destrave a tramitação do pacote fiscal. Investidores olham também a alta de 0,39% do IPCA de novembro, acima da mediana das estimativas (0,36%), que não deve mudar a aposta de aumento de 0,75 pp da Selic entre economistas do mercado. Na curva de DI, prevalece a aposta em 1 pp, nesta véspera de anúncio da decisão do Copom.

Após reunião com o presidente Lula na noite de segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou a líderes que pode destravar a tramitação do pacote, mas que aguarda a confirmação de que o Executivo resolverá, de fato, a insatisfação do Parlamento em relação à execução das emendas.

Fontes disseram ao Estadão/Broadcast que o governo vai editar portaria permitindo pagamento de R$ 6,4 bi em emendas. Ontem, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do governo para rever decisão sobre as emendas parlamentares.

No Senado, a CAE realiza a sabatina dos indicados para diretoria do BC: Nilton David (Política Monetária), Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) e Gilneu Vivan (Regulação), às 9 horas.

O presidente Lula está consciente e tranquilo após realizar uma cirurgia na madrugada desta terça-feira para drenar um hematoma no crânio, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Mais cedo, o IGP-M arrefeceu a 0,83% na primeira prévia de dezembro, após alta de 0,99% na mesma leitura do mês de novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador fechou a quadrissemana com estabilidade (0,0%), ante recuo de 0,13% no período anterior.

No exterior, os juros dos Treasuries e o dólar sobem. O minério de ferro subiu na China, mas o petróleo opera em baixa.

As expectativas sobre a decisão de juros do Federal Reserve na próxima semana dependem dos índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) de novembro, que serão divulgados nos próximos dias. Esses dados influenciarão as apostas de corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros, que são majoritárias. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmou que suas tarifas comerciais prometidas podem não assegurar estabilidade nos preços ao consumidor americano.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,21% a R$ 6,070. O dólar para janeiro cedia 0,20%, a R$ 6,0805.