DoE corta projeções de preços médios do Brent e do WTI em 2025, citando aumento na oferta

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos reduziu a previsão do preço médio do barril de petróleo Brent no primeiro trimestre de 2025 para US$ 74 o barril, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (STEO, em inglês), divulgado nesta terça-feira, 10. Para o ano completo, o departamento americano vê estabilização dos preços próxima deste nível, com o Brent encerrando o próximo ano cotado a US$ 73,58 o barril.

Os valores representam revisão significativa em comparação a novembro, quando o DoE projetava os preços do Brent em US$ 78 o barril no primeiro trimestre de 2025 e US$ 76,06 o barril no ano completo.

A instituição também cortou previsões para o WTI, de US$ 73,67 o barril para US$ 69,67 o barril no primeiro trimestre de 2025. No ano completo, a projeção caiu de US$ 71,60 o barril para US$ 69,12 o barril.

Conforme o relatório, a produção global de petróleo terá crescimento maior entre países que não fazem parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), por conta das restrições impostas pelo grupo até abril de 2025. "Projetamos aumento da produção global em 1,6 milhões de barris por dia (bpd) no próximo ano e prevemos que quase 90% deste crescimento será de países que não fazem parte da Opep+", explica.

Somente nos EUA, o departamento estima que o avanço na produção doméstica levará a uma queda de mais de 20% nas importações do óleo, a 1,9 milhões de bpd. Se confirmado, este seria o menor nível de importações de petróleo bruto nos EUA desde 1971.