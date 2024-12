Craniotomia: como é o procedimento ao qual Lula foi submetido?

O presidente Lula foi submetido a uma craniotomia para a drenagem de uma hemorragia intracraniana na madrugada desta terça (10), informou o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele está internado na UTI.

Como é a craniotomia?

A cirurgia consiste na remoção de uma parte do osso craniano, ou seja, da cabeça, para permitir o acesso dos médicos ao cérebro. Fernando Gomes, presidente de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo, explicou em entrevista a VivaBem que, geralmente, ela ocorre com o paciente sob anestesia geral.

Este tipo de cirurgia é utilizado para tratar diversas condições neurológicas. Entre elas, tumores cerebrais, hemorragias intracerebrais —como a de Lula—, lesões traumáticas, infecções e malformações vasculares. O presidente sofreu uma queda no banheiro no dia 19 de outubro e precisou levar cinco pontos.

O procedimento envolve as seguintes etapas:

Incisão: o cirurgião realiza uma incisão na pele do couro cabeludo, expõe o crânio e remove uma parte do osso craniano --que é reconstruída depois.

o cirurgião realiza uma incisão na pele do couro cabeludo, expõe o crânio e remove uma parte do osso craniano --que é reconstruída depois. Acesso ao cérebro: com o osso removido, o cirurgião pode acessar o cérebro e tratar o paciente, com procedimentos que vão da remoção de tumores à evacuação de hematomas, caso do presidente (ou seja, uma espécie de drenagem para remover o acúmulo de sangue do hematoma).

com o osso removido, o cirurgião pode acessar o cérebro e tratar o paciente, com procedimentos que vão da remoção de tumores à evacuação de hematomas, caso do presidente (ou seja, uma espécie de drenagem para remover o acúmulo de sangue do hematoma). Fechamento: após a intervenção médica, o osso é reposicionado e fixado, e a incisão na pele é suturada.

Como é a recuperação?

O prazo de recuperação depende da extensão da cirurgia, da saúde geral do paciente e de qual foi a condição tratada. A recuperação inicial pode levar de algumas semanas a meses e, em casos mais graves, pode ser necessária reabilitação para restaurar funções cognitivas ou motoras.

A craniotomia pode deixar sequelas cognitivas, motoras, alterações na visão ou na fala, e dificuldades emocionais. Por isso, uma avaliação rigorosa e acompanhamento pós-operatório são fundamentais, alerta Gomes.

No caso de Lula, foi divulgado que a craniotomia correu bem, sem intercorrências e sequelas. Roberto Kalil Filho, médico do presidente, informou na manhã de hoje que o petista está estável, conversando normalmente e se alimentando. Os médicos que atenderam o presidente disseram que o político está bem, sem sequelas e ficará 48 horas em observação na UTI.