Coreia do Sul anuncia pacote de liquidez e injetará mais 100 bi de wons no mercado acionário

O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 9, um pacote de medidas para apoiar a liquidez dos mercados, em meio à crise política instaurada pela decisão do presidente do país, Yoon Suk Yeol, de decretar temporariamente a lei marcial na semana passada.

Durante reunião emergencial, o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro sul-coreano, Choi Sang-mok, revelou plano de injetar 70 bilhões de wons no mercado acionário até o final desta semana, seguido de mais 30 bilhões de wons na semana que vem.

Em relação ao mercado de títulos públicos, o Banco da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) está de prontidão para implementar compras de papéis, se necessário. A autoridade monetária também pode intervir no câmbio e deve anunciar medidas até o final de dezembro, após consultas com as agências relevantes.

O governo também se compromete a fortalecer a comunicação com agências de classificação de crédito, bancos multilaterais, investidores estrangeiros e ministros das finanças de outros países.