Compra da U.S. Steel por Nippon Steel pode significar declínio, diz sindicalista dos EUA

Por John Geddie

(Reuters) - O chefe de um poderoso sindicato de metalúrgicos dos Estados Unidos que se opõe à venda da U.S. Steel para a japonesa Nippon Steel disse que não recebeu garantias do grupo asiático de que está comprometido em garantir o sucesso duradouro da siderúrgica norte-americana.

A oferta de aquisição da U.S. Steel por 15 bilhões de dólares feita pela Nippon Steel foi criticada tanto pelo presidente norte-americano, Joe Biden, quanto pelo presidente eleito Donald Trump e está sujeita a uma análise de segurança nacional no final deste mês pelo painel do governo norte-americano CFIUS.

David McCall, chefe do sindicato United Steelworkers, conversou com a Reuters na segunda-feira, quando a Nippon Steel publicou detalhes dos vários compromissos que assumiu para obter o apoio do sindicato, incluindo segurança no emprego e investimentos.

Uma das principais preocupações de McCall é que a Nippon possa importar aço para os EUA a partir de suas usinas internacionais, uma estratégia que ele teme que possa corroer uma empresa que ajudou a construir o Empire State Building e a armar as forças dos EUA na Segunda Guerra Mundial.

"Quando conversamos com eles, não houve nada que nos garantisse a viabilidade das operações a longo prazo", disse McCall à Reuters. "Eles (a Nippon Steel) querem um retorno sobre o investimento e eu entendo isso, mas não podem deixar nossas instalações se deteriorarem para que possam trazer produtos de suas outras usinas ao redor do mundo e ter acesso ao nosso mercado."

A Nippon Steel já negou anteriormente que importará aço de suas usinas internacionais depois de fechar o acordo com a U.S. Steel e disse repetidamente que considera dos EUA como um mercado essencial para seu crescimento futuro.

Representantes da Nippon Steel e da U.S. Steel não comentaram o assunto.

McCall também criticou os pretendentes japoneses por não tentarem impedir ou intervir no que ele chamou de "intimidação" do presidente-executivo da U.S. Steel, David Burritt, para fechar o negócio.

Burritt disse ao Wall Street Journal em setembro que a empresa fecharia usinas siderúrgicas e provavelmente mudaria sua sede para fora de Pittsburgh se a venda para a Nippon Steel fracassar.

"Ele é como um valentão no pátio da escola exigindo seu dinheiro para o almoço", disse Burritt, acrescentando que as ameaças "assustaram muito" alguns de seus membros.

A Nippon Steel quer fechar o negócio antes que Trump - que prometeu bloquear a transação - assuma a presidência dos EUA em 20 de janeiro.