Como preparar viagem em cima da hora com o dólar em alta

Mesmo com o dólar nas alturas, muitas pessoas não abrem mão de conhecer outros países nesse período do ano. O problema é que, geralmente, não sobra tempo para planejar com calma as férias, ainda mais para quem deseja ir para o exterior. Mas, mesmo sem ter se preparado financeiramente, é possível aproveitar o seu tempo livre em locais maravilhosos, ainda mais para quem trabalhou o ano inteiro. Como? Siga as dicas de especialistas abaixo.

Por que a alta do dólar afeta as viagens dos brasileiros?

Planejar a viagem com antecedência é a melhor opção para minimizar a alta do dólar. Se você tem condições financeiras de pagar tudo antes, melhor. Assim, é possível comprar dólares físicos no banco, com uma cotação muito menor do que uma casa de câmbio. É bom também saber quanto da sua viagem pode ser pago antes para não ter problemas depois.

Quem está sem dinheiro no momento, precisa pensar bem antes de usar o cartão de crédito. Carla Beni, economista e professora da FGV, lembra que as pessoas precisam, antes de mais nada, ter em mente a cobrança do IOF. "Nunca trabalhe com a cotação que você escuta no noticiário, pois serve como referência para o dólar comercial. Em caso de viagens, vale mesmo é o dólar turismo. Ou seja, não é R$ 6, e sim R$ 6,20", lembra ela.

Segundo a economista, nunca pense que o câmbio vai cair e isto será positivo para você. Melhor acreditar sempre no pior cenário para não ter dor de cabeça na volta, diz ela.

Outras dicas

Faça um orçamento diário para ver quanto você pode gastar por dia. Quando a compra não for uma opção, procure maneiras criativas de gastar menos. Além disso, estabeleça um orçamento diário para alimentação e atividades não incluídas na viagem. Isso vai ajudar a evitar gastos impulsivos que podem estourar o orçamento.

Utilize sempre a moeda do país. Se for à Europa, adquira o euro. Não compre dólar para chegar lá e fazer a conversão. Caso contrário, você perderá dinheiro duas vezes.

No cartão pré-pago, verifique na instituição financeira todas as cobranças adicionais. Existem valores que você paga para sacar em moeda fixa no país. Informe-se muito bem e evite ser pego de surpresa.

Procure promoções de passeios e compre antecipado pela internet. Atividades turísticas e culturais precisam ser adquiridas com antecedência. Desta forma você garante lugar, evita fila e economiza.

Chegou a conta do cartão de crédito e você não tem dinheiro para pagar. Não parcele, pois o juro é o pior que existe no mercado. O melhor é pegar um empréstimo do banco e liquidar a fatura.

Coloque tudo no papel: custos de transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Segundo a ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens) Nacional, a melhor forma de economizar em viagens é planejar com antecedência.

Mas, se isso não foi possível por algum motivo, o ideal é procurar a consultoria de um agente de viagens. Ele pode oferecer opções seguras e confiáveis dentro do orçamento de quem está fazendo a busca de última hora, na alta temporada. "Nesse período de festas de fim de ano, os hotéis já estão com a maior parte dos quartos reservados e o preço das passagens aéreas tende a subir", diz Ana Carolina, presidente do Conselho da ABAV.

Escolha do local de destino tem peso alto

Se o destino ainda não foi escolhido, a alternativa para economizar é procurar locais menos conhecidos, que não estão entre os mais tradicionais para as viagens de fim de ano. Optar por pacotes fechados de passeios por meio de uma agência de viagens também pode ajudar a economizar e garantir um bom roteiro na cidade escolhida.

Pequenas mudanças na viagem podem salvar seu bolso. A Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) sugere que os turistas estejam abertos a considerar destinos alternativos, que garantem mais flexibilidade na escolha de horários ou até mesmo de dias para as passagens aéreas. "Opte por destinos com moedas mais fortes ou estáveis. Embora o dólar esteja alto, alguns países e regiões oferecem uma taxa de câmbio mais vantajosa. Avalie onde o real tenha maior poder de compra", reforça Marina Figueiredo, presidente-executiva da Braztoa.

É importante lembrar que muitas das experiências locais mais autênticas e incríveis podem ter baixo custo ou até ser gratuitas. Aquele lugar pouco conhecido para visitar, uma atividade ao ar livre que você nem imaginaria, ou até um restaurante local com comida deliciosa a preços acessíveis.

Dê bastante atenção às promoções

Busque anúncios de empresas confiáveis. Se a escolha ou a decisão da viagem ficou para a última hora, opte por garimpar promoções do tipo "saldão de viagens", promovidas por empresas de renome ou opções em voos fretados, que costumam oferecer preços atrativos e vantagens especiais, como isenção de multa em caso de cancelamento e franquia de bagagem gratuita.

Antecipe a viagem em um dia se houver promoções de pacotes e fique atento às diferenças tarifárias dependendo da data que se deseja viajar. Isto, se for de avião. Estude outros meios de transporte para chegar até o destino, que pode ser mais vantajoso. As viagens rodoviárias costumam ser bem acolhedoras e divertidas.

Mas cuidado com os golpes. "Fique atento a promoções com preços milagrosos ou inexplicavelmente baixos. Antes de fechar uma compra, pesquise sobre a confiança da empresa, confira avaliações de outros clientes. Lembre-se: não existe mágica e a economia pode sair caro, e cair em golpes", lembra Marina, da Braztoa.

Acordos exclusivos. Consulte se a operadora oferece acordos exclusivos com hotéis, que garantem tarifas mais competitivas do mercado. Existem opções como promoções de gratuidade de hospedagens para crianças, mesmo na alta temporada, nas férias de dezembro e janeiro, por exemplo.

Considere caminhar ou usar transporte público. Evitar táxis e serviços de transporte privado, podem gerar uma economia, além de ser mais sustentável e muitas vezes agregar valor à viagem.

Muitas vezes, os operadores de viagem têm pacotes ou destinos que foram bloqueados com antecedência, o que pode ser uma excelente oportunidade para quem está comprando de última hora. Então, sempre consulte o que a operadora tem disponível com bons preços. Também é importante buscar as melhores condições de pagamento e parcelamentos para não comprometer o orçamento.