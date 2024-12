China: Xi Jinping reforça abertura a diálogo com EUA e diz que ninguém vence guerra comercial

O presidente da China, Xi Jinping, reforçou a disposição em manter o diálogo aberto com os Estados Unidos e alertou que "não há vencedores" em guerras comerciais. Os comentários foram feitos durante encontro com chefes de bancos multilaterais em Pequim, segundo relato da agência de notícias oficial Xinhua.

Xi advertiu que a imposição de tarifas contraria as tendências históricas, mas avisou que Pequim buscará sempre assegurar a soberania, a segurança e o desenvolvimento. Segundo ele, o país asiático segue determinado a acelerar a abertura para o mercado internacional.

O líder chinês não citou nomes, mas as declarações acontecem em um contexto de ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas a produtos da China. Ainda na gestão de Joe Biden na Casa Branca, Washington também tem decretado restrições à tecnologia do rival geopolítico, que responde com medidas recíprocas.

Xi também reiterou confiança na capacidade chinesa de cumprir as metas econômicas e de continuar a exercer a função de "maior motor global de crescimento".