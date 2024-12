Chá revelação nas unhas: testamos esmaltes que mudam de cor no frio e calor

Sou apaixonada por esmaltes coloridos. Já comprei palitos e pincéis e fico horas desenhando nas unhas. No dia do meu casamento, prometi que estaria com uma francesinha básica, mas quando vi já tinha usado um esmalte em gel que mudava de cor de acordo com a temperatura.

Imagine então minha alegria ao descobrir que a Impala lançou a coleção (im)Previsível, com oito esmaltes que mudam de cor com o frio e o calor. Estava muito ansiosa para testar e o resultado foi divertido. O efeito realmente funciona, você vira criança brincando com os dedos e também ri ao notar que os nomes são sempre adjetivos opostos como Timídia/Biscoiteira, Realista/Fanfiqueira ou Emocionada/Desapegada.

A marca explica que os esmaltes possuem pigmentos sensíveis à temperatura, então, à medida que o corpo esquenta ou o ambiente tem variações térmicas, o esmalte faz a transição de cor, criando combinações que mudam constantemente durante o dia. Vale lembrar que são veganos, hipoalergênicos e dermatologicamente testados (sem testes em animais).

O que eu gostei

Mudança de cor. É muito divertido ver as unhas mudando de cor se você segura um copo gelado, fica no ar-condicionado ou quando nota que só a pontinha de um dedo está no sol e essa parte fica com a cor mais viva. As cores são bonitas e o efeito realmente funciona, vira assunto com qualquer pessoa que nota que tem algo mudando nos seus dedos, principalmente crianças.

Aplicabilidade. O pincel é ótimo, as cerdas parecem mais 'achatadinhas' (flat) do que em um formato circular e isso me ajudou a espalhar o esmalte sem borrar.

Secagem. Pensei que para ter efeito quase mágico o esmalte poderia demorar para secar ou ser muito grosso, mas nada disso é verdade. Ele seca rápido e não pesa nas unhas. Dependendo da escolha da cor (como o Complicada/Perfeitinha ou o Desenrolada/Misteriosa), é possível usar três camadas sem ficar grosso.

Durabilidade. Fiz a unha numa quinta-feira, lavei louça, viajei para um hotel com piscina, sol e trilhas, e o esmalte sobreviveu sem lascar por uma semana. O que houve foi que, com o passar do tempo, a mudança de cor fica mais discreta e o esmalte mais translúcido.

Uma cor na unha e outra no vidro. Dependendo da temperatura, na hora de passar a segunda camada você vai assustar porque a unha estará na cor mais quente e o esmalte saindo do potinho estará na cor mais clara (depois de aplicado elas ficam iguais).

Pontos de atenção

Calor do Brasil. Na hora de escolher a cor, acho que é importante você preferir a que fica predominante ao estar quente. Morando no Brasil em pleno fim de ano, as 'cores geladas' sofreram para dominar as unhas, aparecendo mais em ambientes refrigerados, na piscina ou no chuveiro.

Camadas/Transparência. Os esmaltes são bem líquidos e é preciso caprichar na quantidade, se você não gosta que dê para ver nadinha da sua unha embaixo. Usei três camadas para garantir e a parte boa é que não ficou grosso ou melecado, secou bem e teve o efeito. Testei também colocar um esmalte claro de base e funciona também, sem perder o efeito de mudança.

O que mudo para mim?

Eu fiquei apaixonada e quero usar todos com as minhas sobrinhas. Tem brilho, durabilidade, diversão e você demora para cansar do esmalte por ele estar mudando.

Quem pode gostar?

Acredito que é uma ótima opção para quem gosta de arriscar nas unhas. Se você é das que gosta do nude ou branquinho básico, pode ser informação demais (mas acho que vale o teste uma vez ao menos).

