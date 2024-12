Cérebro de Lula foi descomprimido e cirurgia durou cerca de duas horas

O médico Marcos Stavale, que atendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre segunda e terça-feira, 9 e 10, disse que a cirurgia na cabeça pela qual o petista passou durou cerca de duas horas e que o cérebro do político foi descomprimido. Ele deu a declaração em entrevista a jornalistas na manhã desta terça em São Paulo sobre o estado de saúde do presidente.

De acordo com o médico, Lula teve um sangramento entre o cérebro e a membrana dura-máter. O sangramento, agora removido, havia comprido o cérebro do petista, o que foi tratado no procedimento.

O problema de Lula estaria ligado ao acidente doméstico sofrido em 19 de outubro passado. O petista cai no banheiro e bateu a cabeça. Nas semanas seguintes, fez uma série de exames e passou vários dias trabalhando a partir do Palácio da Alvorada, sem comparecer à sede do governo.