Cadela morre enforcada em mesa de tosa de pet shop em Goiás

Uma cadela morreu enforcada em uma clínica de pet shop localizada em Planaltina de Goiás, no dia 3 de dezembro. O funcionário do My Pet - Pet Shop e Veterinária teria deixado o animal de estimação sozinho em cima da mesa de tosa, preso somente ao pescoço. A policia investiga o caso.

No dia do ocorrido, Mayara, proprietária do My Pet - Pet Shop e Veterinária, disse que fatalidade foi causada por negligência do funcionário, que foi demitido no dia seguinte, e que estava prestando apoio aos familiares do animal de estimação.

Segundo o delegado José Mendes de Melo Neto do DP Planaltina, as investigações seguem em andamento para entender o que aconteceu. "Provavelmente, o animal acabou se assustando por estar sozinho e acabou se enforcando", disse o delegado José Mendes de Melo Neto do DP Planaltina.

Neto afirma ainda que a tutora do pet deve retornar nesta terça-feira, 10, até a delegacia para dar mais detalhes sobre o ocorrido. "Uma equipe foi até o local par verificar as câmeras de segurança. Mas só conseguiram encontrar filmagens do dia anterior e do dia posterior ao incidente", disse.

Conforme o delegado, nos próximos dias, o funcionário do pet shop deve ser intimado. A dona do estabelecimento também deve prestar depoimento. Ela chegou a ser ouvida apenas informalmente.

"Enfrentamos uma situação extremamente dolorosa: a perda de um cachorro, sob os nossos cuidados, causada por negligência de um funcionário. Quero, antes de tudo, expressar meus sentimentos aos tutores do animal", publicou Mayara.

Ela disse que sempre procurar estar presente acompanhando os procedimentos da clínica, mas que no dia do ocorrido estava de resguardo, cuidando dos dois filhos pequenos. No dia 5, Mayara anunciou o fechamento temporário do pet shop. Em comunicado divulgado na segunda-feira, 10, ela reforçou a informação.