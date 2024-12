Bolsas de NY fecham em queda com cautela antes de dados de inflação

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 10, com Wall Street em compasso de espera antes de novos dados de inflação que serão divulgados nos próximos dias nos Estados Unidos. O levantamento pode ajudar a balizar as expectativas para as taxas de juros no país em um contexto em que o mercado mantém a aposta consolidada de que haverá corte de 0,25 ponto porcentual na próxima semana. Entre as ações individuais em destaque, as da Oracle cederam após resultado abaixo do esperado. As da rede de farmácias Walgreens dispararam com notícia de potencial compra.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,35%, a 44.247,83 pontos. O S&P 500 recuou 0,30%, a 6.034,91 pontos e o Nasdaq perdeu 0,25%, a 19.687,24 pontos.

Com uma agenda esvaziada, os investidores aguardavam o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado amanhã. Analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast estimam que o índice subiu 0,3% em novembro na comparação com outubro, de acordo com a mediana de 26 projeções coletadas. Na taxa anual, a previsão é de alta de 2,7% no período. O Departamento do Trabalho dos EUA publica o dado nesta quarta-feira, às 10h30 (de Brasília).

A Oracle cedeu 6,67%, a US$ 177,74 após a empresa de software em nuvem não alcançar as expectativas do mercado com os seus resultados trimestrais. Mesmo com o resultado, o analista da Mizuho, Siti Panigrahi, até aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 185 para US$ 210, mantendo uma classificação equivalente a compra, dizendo que a frustração com receita e lucros se deveu a ventos contrários do câmbio. O negócio de infraestrutura em nuvem (OCI) da Oracle permaneceu robusto, escreveu o analista em relatório.

A Alphabet avançou 5,59% após o Google anunciar, na segunda-feira, um chip de última geração chamado Willow.

Os papéis da Walgreens Boots Alliance saltaram 17,7%, após terem a negociação temporariamente interrompida na sessão, após o Wall Street Journal revelar, segundo fontes, que a multinacional de varejo farmacêutico está em negociações para ser vendida à Sycamore Partners, empresa de private equity dos EUA.